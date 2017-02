Sicherheit von der Stange Alarmanlagen gibt es in Riesa mittlerweile schon im Sonderpostenmarkt. Das hat auch seinen Grund.

Alarme für Tür und Fenster, Bewegungsmelder, Kameras: Verkäuferin Sylvia Faßbender zeigt im Wreesmann-Sonderpostenmarkt im Riesapark das Regal mit neuen Sicherheitsprodukten für Haus und Wohnung. So was ist auch bei anderen Händlern derzeit im Trend. © Sebastian Schultz

Zwischen Glühbirnen, Besenstielen, Kinderspielzeug gibt es im Sonderpostenmarkt im Riesapark mittlerweile ein ganzes Regal voller Sicherheitstechnik: Tür- und Fensteralarme, Bewegungsmelder, Überwachungskameras. Waren Alarmanlage früher fast nur in Unternehmen zu finden, werden sie zunehmend auch in Einfamilienhäusern und Wohnungen zum Standard. Eine mögliche Erklärung für diesen Trend ist, dass es mehr Wohnungseinbrüche und Diebstähle gib. Im Landkreis Meißen kam es laut der Kriminalstatistik der Polizei von 2014 zu 2015 im Bereich „Diebstähle aus Wohnungen“ zu einer Steigerung um fast 30 Prozent: von 235 Fällen im Jahr 2014 auf 305 Fälle im Jahr 2015.

Ob sich diese Tendenz auch im vergangenen Jahr fortgesetzt hat, kann noch nicht gesagt werden, weil die Kriminalstatistik für 2016 derzeit noch erarbeitet wird. Hersteller und Händler haben auf das gestiegene Sicherheitsbedürfnis längst reagiert. So hat der Sonderpostenmarkt Wreesmann im Riesapark bereits seit Jahren einfache Alarmanlagen für Fenster und Türen im regulären Sortiment. Mitunter sind auch Überwachungskameras oder Kameraattrappen im Angebot – jetzt aber deutlich mehr: „Da wir von Kundenseite eine erhöhte Nachfrage nach Produkten aus diesem Segment verzeichnen, haben wir vor Kurzem unser Sortiment diesbezüglich erweitert“, sagt Bereichsleiter Torsten Trobisch, der mehrere Filialen in Sachsen und Brandenburg betreut.

Auch im kürzlich eröffneten Riesaer Stabilo-Werkzeugfachmarkt würde man Sicherheitstechnik nicht auf den ersten Blick erwarten. Das Segment dort umfasst sowohl einfache Alarmanlagen und Bewegungssensoren für den kleinen Geldbeutel als auch komplette Überwachungssysteme, für die man schon etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Markus Wedde, Pressesprecher der Stabilo-Gruppe, erklärt: „Ursprünglich kommen wir aus der Landtechnik und haben unter anderem auch deshalb von jeher viele gewerbliche Kunden. Sicherheitstechnik, auch für private Haushalte, haben wir seit etlichen Jahren im Sortiment.“ Die Absätze in diesem Bereich seien in den letzten Jahren in etwa gleich geblieben. Auffallend: Zuletzt stand direkt am Eingang ein großer Aufsteller mit Pfefferspray, das offiziell zur Tierabschreckung angeboten wird, laut Werbung aber genauso beim Menschen wirkt.

Die Polizei berät zurück 1 von 2 weiter Kostenlos berät die Beratungsstelle der Polizei zum Eigentumsschutz. Bei Bedarf kann ein Vororttermin vereinbart werden, um Schwachstellen an Haus oder Wohnung zu ermitteln. Kontakt: Polizeiliche Beratungsstelle, Schießgasse 7, 01067 Dresden,Telfon: 0351 4832243; Telefonsprechzeiten: Montag bis Freitag 9-14 Uhr, Öffnungszeiten: Dienstag 14-18 Uhr. E-Mail: praevention-pd-dresden@polizei.sachsen.de

Bei Haus und Grund, dem Zentralverband der deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, ist Sicherheit ein wichtiges Thema. „Aufgrund der gestiegenen Einbruchszahlen hat sich die Sensibilität unserer Mitglieder Sicherheitsfragen gegenüber erhöht“, sagt Alexander Wiech, Pressesprecher des Verbandes.

Gefahr durch Online-Kameras

Egal, was und wo man Sicherheitstechnik kauft, empfiehlt Haus und Grund, sich zuvor umfassend beraten zu lassen. „Wir empfehlen die kostenlosen Sicherheitsberatungen durch die Polizei, weil sie unabhängig und ohne konkrete Verkaufsinteressen abläuft“, so Wiech. „Das teuerste Produkt muss nicht immer das Beste sein. Jedoch sollte ein gewisser Qualitätsstandard gewährleistet sein.“

Zu besonderer Vorsicht rät der Pressesprecher bei der Installation von Kameras, die Bilder ins Internet übertragen. „Sollten Kriminelle diese Kameras hacken, können sie den Eigentümer erst recht ausspionieren.“ Außerdem darf eine Überwachungskamera keinesfalls einen öffentlichen Bereich – etwa den Gehweg vor dem Haus oder den Hausflur – erfassen. „Generell gilt, dass Sicherheitslösungen immer individuell auf das Objekt angepasst sein sollten“, lautet die Empfehlung von Wiech.

Einen sehr wirkungsvollen Schutz gibt es nicht im Laden zu kaufen: aufmerksame Nachbarn, die einen Blick darauf haben, wer im Haus ein- und ausgeht.

zur Startseite