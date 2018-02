Sicherheit ist Gemeinschaftsaufgabe

T. Hilbert.Foto: GM © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Das Polizeiaufgebot in Hoyerswerda war gestern deutlich höher als an einem normalen Donnerstag. Grund war die Amtseinführung von Tobias Hilbert als neuer Leiter des Polizeireviers Hoyerswerda. Wie bereits vermeldet hat der 45-jährige Erste Polizeihauptkommissar die Nachfolge von Peter Reginka angetreten. Polizeipräsident Torsten Schultze schilderte die bisherige Laufbahn des gebürtigen Karl-Marx-Städters, die bei der Polizei 1994 in Chemnitz begann. Tobias Hilbert leitete bereits den Kriminaldienst in Hoyerswerda, zuletzt den in Bautzen. Jetzt konnte er im Auswahlverfahren um den Revierleiterposten überzeugen. Er gilt als zielstrebig und als Teamplayer, liebt die Lausitz, hat seinen Lebensmittelpunkt in der Gemeinde Großdubrau. Sein erklärtes Ziel ist, die sichtbare Polizeipräsenz zu erhöhen und die subjektive Sicherheit zu stärken. Denn rein zahlenmäßig hat das Polizeirevier Hoyerswerda einiges vorzuweisen. Laut Polizeipräsident Schultze ist die Zahl der polizeibekannten Straftaten um 24 Prozent gesunken, gleichzeitig ist die Aufklärungsquote von 50 auf 55 Prozent gestiegen. Mit diesen Zahlen kann Peter Reginka tatsächlich entspannt in den Ruhestand gehen. Für den neuen Leiter sind diese Zahlen hingegen ein Maß, an dem er sich wird messen lassen müssen. Torsten Schultze räumt ein, dass die positive Kriminalitätsentwicklung so in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werde. Daher habe man in der Polizeidirektion die Bekämpfung der Eigentumskriminalität zum Schwerpunkt erklärt. Tobias Hilbert betonte, dass das Thema Sicherheit aber nur gemeinsam mit vielen Partnern behandelt werden kann. In der Stadtverwaltung Hoyerswerda hat er definitiv einen. Oberbürgermeister Stefan Skora überreichte gestern schon mal das Überraschungspaket zum Jubiläumsjahr. (US)

