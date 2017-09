Sicherheit im System Nach zu vielen Gegentoren dachte sogar Dynamos Trainer an einen Taktikwechsel, doch nun bleibt alles beim Alten.

Marvin Schwäbe dirigiert seine Vorderleute – am Sonntag konnte sich Dynamos Torwart wieder auf sie verlassen. © Robert Michael

Ende der Debatte! So schnell lässt man Kritiker verstummen und Skeptiker aufhorchen. Dynamo Dresden hat zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel ohne Gegentor beendet und mit dem 2:0 in Regensburg den zweiten Sieg geholt. Der Zusammenhang ist insofern bemerkenswert, dass in den vier Spielen, die zwischendrin nicht gewonnen wurden, die Defensive große Sorgen bereitete. Zehn Treffer hatten die Schwarz-Gelben kassiert, so viele wie bis dahin kein anderes Team.

Man hätte auf die Idee kommen können, dass es am Stil liegt, dem Aufbauspiel mit erhöhtem Risiko. Diesen Gedanken hält sogar der Trainer für berechtigt. Uwe Neuhaus fragt deshalb die Mannschaft, ob sie die taktische Ausrichtung lieber ändern möchte. „Ich könnte mein Ding natürlich auch durchziehen und etwas verändern. Das könnte auch funktionieren“, sagt er – und erklärt: „Der Glaube und das Vertrauen in eine Spielweise muss ja in allererster Linie in der Mannschaft vorhanden sein.“

Die Spieler entscheiden sich dafür, das beizubehalten, was sie seit gut zwei Jahren erfolgreich praktizieren. Das funktioniert schon im Heimspiel gegen Fürth ordentlich, aber eben nicht perfekt über 90 Minuten. Da habe man in der Endphase, als der Gegner alles nach vorn geworfen hat, „schon ein kleines Zittern gesehen“, meint Neuhaus. Das Problem war zwar erkannt, aber noch nicht vollständig abgestellt. Es ist eine Kopfsache. „Wir hatten zum Beispiel in Bochum zu früh den Sicherheitsgedanken, haben uns in der Kette zu weit zurückgezogen“, sagt Verteidiger Jannik Müller. Dadurch habe man dem Gegner zu viel Raum geboten. Die Lösung: „Wir müssen das Spielfeld kompakter gestalten.“

In Regensburg behalten die Dresdner die Ordnung und die Ruhe, wobei das manchmal sogar für den Chefcoach „fast schon zu aufreizend“ wirkt, wie er hinterher einräumt: „Wenn ich an die Hacke von Schwäbe denke …“ Marvin Schwäbe scheint es nach ein paar gewagten Kurzpässen um den eigenen Strafraum endgültig zu übertreiben, als er weit vor seinem Tor den Ball mit dem Absatz kickt. Auf die Harakiri-Szene angesprochen, schmunzelt der Torwart. „Ich habe gesehen, dass Harti (Marco Hartmann/d. A.) sich in meinem Rücken absetzt, also habe ich es probiert.“

Spätestens mit dieser Szene ist klar, dass sie dem Konzept weiter zu 100 Prozent vertrauen, was für Schwäbe außer Frage steht. „Wir versuchen natürlich weiter, hintenraus zu spielen wie in den vergangenen Jahren auch“, sagt der 22-Jährige, wobei brasilianische Einlagen nicht zwingend dazugehören. „Es ist zum Glück gutgegangen, aber das soll nicht alltäglich vorkommen. Im Zweifel schlage ich den Ball auch mal raus, so ist es nicht.“

Dynamos Situation ist vergleichbar mit der in der vorigen Saison, als sich nach dem achten Spieltag und den Klatschen gegen Aue (0:3), in Kaiserslautern (0:4) und in Sandhausen (0:2) die Grundsatzfrage nach der taktischen Ausrichtung stellte. Auch damals fiel die Antwort eindeutig aus: Weiter so! Nur eben besser. Denn eigentlich lag es nicht am System, dass es zwischenzeitlich nicht funktionierte, sondern an der mangelhaften Umsetzung. Hinzu kamen individuelle Fehler bei den Gegentoren.

Neuhaus hat keine große Sorge

In Regensburg passt wieder zusammen, was zusammengehört: Spiel und Kampf, Offensive und Defensive. „Im Grunde genommen ist Regensburg nie richtig ins Spiel gekommen, hatte keine einzige große Torchance“, meint Schwäbe, der sich am meisten bei den von Ex-Dynamo Marvin Knoll getretenen neun Eckbällen strecken muss. „Das war nichts Zwingendes. Darüber kann man sich als Torwart natürlich freuen.“ Anders als bei seinem Ausflug wählt der Schlussmann im Zweifel die sichere Variante und faustet die Kugel noch mal zur Ecke. Neuhaus ist zwar bei den Standards „ein bisschen unruhig“, aber: „Ich hatte heute keine große Sorge.“

Das gilt diesmal auch für die letzten Minuten. Zuletzt hatten die Dresdner in Bochum (2:3/88. Minute) und gegen Fürth (1:1/82.) spät Punkte abgegeben. „Das war uns heute überhaupt nicht anzumerken“, sagt der Trainer – und fühlt sich bestätigt: „Das hatten wir uns auch vorgenommen, weil wir wissen, dass wir es können. Wir hatten das Spiel immer unter Kontrolle.“

Die Null steht bis zum Abpfiff, und das ist Florian Ballas sogar „fast wichtiger als der Sieg, dass der obendrauf kommt, ist umso geiler“. Der Innenverteidiger ahnt, dass es andernfalls unruhig geworden wäre. „Natürlich haben wir ein bisschen Druck gespürt. Wenn wir hier verloren hätten, stünden wir weiter hinten drin.“ So aber hat Dynamo gleich zu Beginn der englischen Woche und vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen Arminia Bielefeld für Entspannung gesorgt. Es bleibt alles beim Alten, und das ist gut so. (mit SZ/cdh)

