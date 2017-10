Sicherheit geht vor Bordstein oder abgesenkter Fußweg? Die Gemeinderäte treffen eine Entscheidung. Aber nicht alle tragen sie mit.

Der Hochbord an der Oberen Dorfstraße in Grünlichtenberg bleibt erhalten. Der Fußweg soll nach der Frostperiode im Frühjahr 2018 asphaltiert werden. Die Gemeinde denkt außerdem darüber nach, den Spalt zwischen Straße und Bord ebenfalls mit Asphalt zu verschließen, damit dort künftig kein Unkraut mehr wachsen kann und den Mitarbeitern des Bauhofes einige Arbeit erspart bleibt. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Der Gemeinderat soll endlich einen Beschluss fassen und nicht weiter diskutieren, fordert der Kriebethaler Ortsvorsteher Wolfram Thieme. Mit diesen Worten beendet er die Diskussion um Hochbord oder abgesenkten Fußweg an der Oberen Dorfstraße in Grünlichtenberg, die in der Ratssitzung am Montag erneut aufgeflammt war. Nach mehr als zwei Jahren fällt dann tatsächlich eine Entscheidung. Einig sind sich die Kriebsteiner Gemeinderäte dabei allerdings nicht. Zehn plädieren für den Hochbord, drei sind dagegen und einer enthält sich der Stimme.

Damit habe sich die Mehrheit der Räte für die Sicherheit der Fußgänger entschieden, meint Bürgermeisterin Maria Euchler (FW). Den Fußweg nutzen viele Kinder auf dem Weg zum Kindergarten, zur Schule, zum Spielplatz und zum Park. Auch Senioren und die Anwohner, die mit Hunden unterwegs sind, fühlen sich auf dem erhöhten Fußweg sicherer. Das bestätigt Jürgen Filz (CDU), der bei einer Begehung vor Ort erst vor wenigen Tagen mit mehreren Anliegern gesprochen hat. „Sie wollen alle, dass der Hochbord erhalten bleibt“, so der Gemeinderat.

Auslöser der langwierigen und bisher ergebnislosen Diskussion war die Idee, den Fußweg abzusenken, nachdem die Envia-M dort im Jahr 2015 ein Erdkabel verlegt hatte. Ziel war es, den Fußweg als Ausweichmöglichkeit zu nutzen, wenn sich große landwirtschaftliche Maschinen auf der Straße begegnen. Dagegen legte die Bürgermeisterin ihr Veto ein. „Die Räder der Landwirtschaftsfahrzeuge sind größer als meine Kinder“, verdeutlichte sie in einer früheren Diskussion die Gefahr.

Bei einer vom Ortschaftsrat Grünlichtenberg initiierten Abstimmung sprachen sich 21 Beteiligte für und 19 gegen eine Absenkung aus. Danach stellte sich allerdings heraus, dass einige der Anwesenden gar nicht in der Oberen Dorfstraße und andere nicht einmal in Grünlichtenberg wohnen und somit gar nichts mit dem Problem zu tun haben. Eine anschließende Unterschriftensammlung der direkten Anlieger der Straße erbrachte ein eindeutiges Ergebnis: Mehr als 90 Prozent der Anwohner plädierten für einen hohen Bordstein.

Die Absenkung des Fußweges wäre für die Gemeinde auch mit höheren Kosten verbunden. Für den Bau des 400 Meter langen Abschnitts wären 30 000 Euro nötig. Zwar würden 75 Prozent des Betrages vom Freistaat Sachsen gefördert, aber die Gemeinde müsste immer noch 7 500 Euro bezahlen. Dadurch, dass der Hochbord nun erhalten bleibt, kümmert sich die Envia um die Wiederherstellung der Asphaltdecke, ohne dass der Gemeinde Kosten entstehen. Das hatte das Energieunternehmen bereits zugesichert, bevor es mit dem Verlegen des Erdkabels begonnen hat. Eine Tragschicht, die auch das Überfahren des Fußweges ermöglicht, hatte die Envia bereits eingebaut, bevor sie den Weg übergangsweise mit einer Schotterdecke verschlossen hat. „Und die hält seit zwei Jahren besser als der Weg vorher“, meint die Bürgermeisterin. Der Fußweg soll nun nach der Frostperiode im Frühjahr 2018 instand gesetzt werden.

Trotzdem müssen die Gemeinderäte noch eine Entscheidung treffen. Einige der Bordsteine sind ausgebrochen und müssen ersetzt werden. Ob die neuen aus Beton, wie die alten, oder aus Granit sein werden, ist noch unklar. Denn in einem früheren Beschluss hatten die Räte festgelegt, beim Setzen neuer Bordsteine in der Gemeinde grundsätzlich nur noch den langlebigeren Granit zu verwenden. Allerdings gibt Maria Euchler zu bedenken, dass die meisten Betonborde bereits seit 25 Jahren halten. Außerdem sind die Materialkosten bei Granit um ein Fünffaches höher als bei Beton.

