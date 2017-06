Sicherheit für Verein Hafenstraße Weil die Stadt den Mietvertrag mit dem Verein bis 2042 verlängert, kann dieser Fördermittel für wichtige Umbauarbeiten beantragen.

Im soziokulturellen Zentrum Hafenstraße e.V. arbeiten Engagierte um Verwaltungschefin Kerstin Urban (Mitte links) daran, Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten bei ihren Vorhaben zu unterstützen. © Claudia Hübschmann

Jetzt kommt hoffentlich nichts mehr dazwischen, sagt Ralf Urban, Vorsitzender des soziokulturellen Zentrums Hafenstraße e.V. der SZ am Telefon. Er meint damit die Entscheidung des Sozial- und Kulturausschusses und damit der Stadt Meißen, an diesem Mittwochabend den Mietvertrag mit dem Verein an dessen Sitz an der Hafenstraße 28 zu verlängern. Und das gleich um 25 Jahre bis 2042.

Der erste Mietvertrag lief ebenfalls über diese Dauer – von 1991 bis 2016. „Seit zwei Jahren haben wir die Räume über eine Klausel weiter gemietet, wonach immer um ein Jahr verlängert werden kann. Wir brauchen aber einen längeren Vertrag und sind deshalb mit dieser Bitte an die Stadt herangetreten“, erzählt Urban.

Für die weiteren Bestrebungen des Zentrums ist das Einlenken der Stadt sehr wichtig. „Für die Beantragung von investiven Fördermitteln ist es entsprechend der Fördervereinbarung notwendig, dass ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen wird. Daher wird der bestehende Mietvertrag in seiner Laufzeit bis zum 31. Dezember 2042 verlängert“, heißt es in der Beschlussvorlage des Sozial- und Kulturausschusses. Dass der Beschluss so gefasst wird, davon ist auszugehen. Schließlich hat an dem mit viel Eigeninitiative verbundenen Engagement der Mitglieder um Ralf und Kerstin Urban kaum jemand etwas zu beanstanden.

In den letzten Jahren hat der Verein mit ehrenamtlicher Tätigkeit und den guten Kontakten der beiden bereits einiges auf die Beine gestellt. So habe man seit 2003 mehrere Tausend Euro investiert – ausschließlich aus eigens beantragten Fördergeldern aus der Jugend- und Kinderhilfe, aus Spenden von Firmen oder durch eigene Aktionen, wie Ralf Urban betont. „So konnten wir den Eingangsbereich mithilfe einer Baufirma neu pflastern und die Treppe zum Hinterhaus reparieren“, sagt Urban.

Als weitere Beispiele für schon Geleistetes nennt er die Fernwärmeheizung oder die Feuertreppe zum Hinterhaus. Für größere Bauarbeiten – so müssen etwa im Vorderhaus morsche Balken und Fußböden erneuert, sowie neue Toiletten eingebaut werden – braucht es aber mehr als Spenden. „Sicherungs-, Reparatur- und Investitionsarbeiten von Bund und Land werden uns nur genehmigt, wenn wir einen langfristigen Mietvertrag vorweisen können“, erklärt Ralf Urban.

So könnte demnächst auch der größte Wunsch des Vereins Wirklichkeit werden: ein neuer Saalfußboden. „Um das Haus eines Tages zu einem richtig angesagten Jugendtreff zu machen, muss der alte Untergrund raus und dann möglichst ein Parkettfußboden neu verlegt werden“, so Urban. Auch eine Feuerleiter als zweiten Rettungsweg für die oberen Etagen des Vorderhauses müsste noch eingebaut, im Vorderhaus neue Fenster montiert werden. Alles steht und fällt mit dem neuen Mietvertrag, der nach dem Sozial- und Kulturausschuss noch unterschrieben werden müsse. Danach könnte die Beantragung von Fördergeldern zeitnahe ins Auge gefasst werden. Welche Möglichkeiten und Fördertöpfe es hier gibt, wissen die Verantwortlichen. „Und wenn wir doch Fragen haben, verfügen wir über gute Kontakte zum Jugendamt oder zur Meißner Stadtverwaltung“, sagt Urban und hofft auf eine positive Nachricht aus dem Rathaus.

