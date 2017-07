Sicherheit beim Familienfest Der Jacobimarkt in Neugersdorf geht noch bis Mittwoch. Für Ordnung und gefahrlosen Besuch sorgen mehr als 40 Leute.

Michaela Schäfer vom GS Security Service sorgt mit mehr als 40 Kollegen für Ordnung und Sicherheit beim Jacobimarkt. Alle möchten, dass es ein friedliches Familienfest bleibt. © Rafael Sampedro

Für Michaela Schäfer ist es nicht der erste Jacobimarkt, für den sie im Sicherheitsservice mitarbeitet. Sie strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, aber auch eine große Portion Respekt. Die zierliche Frau lässt einen sportlich durchtrainierten Körper unter dem schwarzen Overall erkennen. GS Security Service ist in großen Buchstaben auf ihrem Rücken zu lesen. Hier, in der Zentrale des geprüften Neugersdorfer Sicherheitsunternehmens, in unmittelbarer Nähe des Festgeländes auf dem Eiskellerberg, schlägt das Herz des Sicherheitsdienstes für den Jacobimarkt. Seit zehn Jahren betreut das Unternehmen dieses Volksfest, seit 2011 nach einem speziellen Sicherheitskonzept, das jedes Jahr verbessert wird. Beispielsweise ist dafür eine neue Notsprech-Alarmierungsanlage installiert worden. Über Videotechnik kann der Sicherheitsdienst in der Zentrale jederzeit sehen, was auf dem Jacobimarkt los ist. Alle Zugänge werden gefilmt, auch auf dem Gelände gibt es Kameras. „Vier oder fünf Kindern helfen wir jedes Jahr beim Jacobimarkt, die Eltern wiederzufinden“, berichtet Michaela Schäfer und ergänzt, dass auch ältere Leute Unterstützung durch den Sicherheitsdienst benötigen. Manche, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, andere, weil sie Medikamente benötigen, und wieder andere, weil sie ihre „Karusselltauglichkeit“ überschätzt haben. Dann kommt der Rettungsdienst des DRK zum Einsatz.

Inzwischen hat Michaela Schäfer ihren Rundgang auf dem Jacobimarkt gestartet. Den Firmenwagen stellt sie gleich neben dem Eingang auf einem extra für dieses Auto reservierten Parkplatz ab. Heute kann sie keinen Falschparker entdecken. „Alle Leute vom Sicherheitsdienst achten darauf, dass nirgendwo Fahrzeuge parken und Rettungswege verstellen“, sagt die blonde Frau. Es komme immer wieder vor, dass Marktbesucher die unzähligen Verkehrsschilder mit dem Halteverbot „übersehen“, sagt Frau Schäfer. Wenn der Fahrzeugführer noch in der Nähe ist, weist sie ihn darauf hin, dass das Auto abgeschleppt wird, wenn er es im Halteverbot stehen lässt.

Am Eingang begrüßt Michaela Schäfer die Kollegen vom Sicherheitsdienst. Gleich nebenan hängt eine Tafel mit den Regeln für den Jacobimarkt. Seit dem Vorjahr ist es untersagt, Taschen, Rucksäcke und Koffer oder gefährliche Gegenstände wie Waffen oder Messer sowie Drogen auf das Festgelände mitzubringen. Das wird am Eingang kontrolliert. „Dabei sind die Sicherheitsleute freundlich und respektvoll“, sagt Frau Schäfer und betont, dass hier keiner der Sicherheitsleute mit einer „Türstehermentalität“ antrete. „Wir verstehen uns als Service, sorgen nicht nur für Ordnung und Sicherheit, sondern sind auch Ansprechpartner für die Besucher des Festes“, betont die Frau vom Security. Nicht nur sie selbst, sondern alle Sicherheitskräfte auf dem Jacobimarkt sind speziell für den Sicherheitsdienst ausgebildet. „Es gehört zu unserer Aufgabe, schnell und sicher zu erkennen, wo sich ein Problem auftun könnte“, erzählt Frau Schäfer und sprintet plötzlich los. Wenige Meter neben einer Toilettenanlage hat sie einen Mann ausgemacht, der neben dem Häuschen sein Bedürfnis in aller Öffentlichkeit an einem Zaun verrichtet. Ihn weist sie darauf hin, dass es auf dem Jacobimarkt verboten ist, im Freien zu urinieren. Die Antwort des Mannes, 50 Cent für jeden Toilettenbesuch seien ihm zu teuer, er wolle ja noch Bier trinken und da müsse er noch zwei, dreimal, nimmt sie verärgert zur Kenntnis. Erwischt sie ihn ein zweites Mal, gibt es ein Hausverbot und das Fest ist für ihn zu Ende. „Wenn das jeder machen würde...“, sagt sie und findet zum Thema zurück. „Die Ausbildung des Sicherheitsdienstes ist wichtig, um mögliche Eskalationen oder Gefahren sofort zu erkennen und entsprechend reagieren zu können“, stellt Frau Schäfer fest. Auch deshalb halten sich „Rangeleien“ auf dem Jacobimarkt in Grenzen. „Die Leute kommen ja hierher zu einem Familienfest. Sie wollen sich vergnügen, Freunde treffen und einen schönen Tag haben“, sagt sie und wie zur Bestätigung dessen stellt sie fest, dass die Menschenmenge um sie herum an diesem Abend genau diese Einstellung hat. Die Leute flanieren übers Festgelände, manche stehen in kleinen Grüppchen und reden miteinander, schauen anderen beim Karussell fahren zu oder trauen sich selbst in die waghalsigsten Fahrgeschäfte. An den Imbissständen gibt’s nur kleine Warteschlangen, manche Händler von Textilien sehnen angesichts der vorangeschrittenen Tageszeit den Feierabend herbei. Alles ist ruhig und friedlich. Das freut Michaela Schäfer und macht sie stolz. Schließlich haben sie und ihre Kollegen großen Anteil daran.

Jedoch hier, auf einem der Hauptwege, staut sich gerade eine Besucherschar. Frau Schäfer hat schnell ausgemacht, dass die Ursache dafür das Werbeschild eines Händlers ist. „Die Händler wollen auf ihre Angebote aufmerksam machen und stellen deshalb die Aufsteller manchmal zu weit in den Weg.“ Frau Schäfer rückt das Schild zur Seite und weist den Händler freundlich darauf hin, dass sie diese Gefahrenquelle jetzt mal beseitigt. Am Rande des Geländes huschen zwei Teenies mit einem Hund vorbei. „Ach, das ist ein Vierbeiner von den Schaustellern“, sagt die Fachfrau und erinnert an das Zutrittsverbot für Hunde auf dem Festplatz. „Ein echter Tierfreund setzt seinen Hund nicht dem Gedränge auf dem Jacobimarkt aus“, sagt Michaela Schäfer. Bei Lena Schubert am Crêpes-Stand hält sie kurz inne. Man kennt sich und wünscht sich gegenseitig einen schönen Dienst.

