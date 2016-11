Sicheres Rodeln in Löbau-Nord Die Stadt schafft gute Bedingungen an der ehemaligen Erich-Weinert-Oberschule – und stellt Schneezäune auf.

Blick auf den Rodelberg. © Stadtverwaltung

Die Stadt schafft auch in diesem Jahr wieder gute Bedingungen am Rodelhang an der ehemaligen Erich-Weinert-Oberschule. Damit niemand mit seinem Schlitten nach der Rutschpartie in den Teich am Fuße des Rodelhanges fährt, sollen Schneezäune aufgestellt werden. Das teilte Löbaus Stadtsprecherin Eva Mentele mit. Trotz der Sicherung appellierte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) aber noch einmal an die Vernunft aller Rodler. Kinder und Eltern müssten auch ein Stück weit Eigenverantwortung tragen, so das Stadtoberhaupt in der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag.

Das Rodeln in Nord war vor zwei Jahren Streitthema Nummer eins in Löbau. Weil die Route der Stadtbuslinie geändert wurde, hat die Stadt den eigentlichen Rodelhang an der Richard-Müller-Straße im Dezember 2014 gesperrt. Proteste von Anwohnern ließen nicht lange auf sich warten. Gegen die Sperrung wurden sogar Unterschriften gesammelt. Als Ersatz hat die Stadt schließlich einen neuen Hang nahe der früheren Nordschule hergerichtet. (ms)

