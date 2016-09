Sicheres Nest für scheuen Nager Sachsenforst hat eine Fläche am Rotstein übernommen und baut sie haselmausfreundlich um. Das dauert aber.

Eine junge Haselmaus beim Fressen: In den kommenden Jahren und Jahrzehnten will der Staatsbetrieb Sachsenforst den Tierchen am Rotstein eine verjüngte Heimat bieten. Ab kommendem Jahr beginnen die Arbeiten dazu. © Walter Tilgner/dpa

Manuel Wächter kennt fast alle. Gut, jedenfalls sehr viele. Über 1000 hat er vermessen, begutachtet, die Ruten gezählt. Und festgestellt: Den Haselsträuchern am Rotstein geht es ganz gut, aber sie sind eben etwas in die Jahre gekommen. „Am Rotstein gibt es alten Bauernwald: große Bäume, die als Baumaterial geschlagen wurden, aber eben auch Haselsträucher für den Gerätebau, schildert Manuel Wächter. Der Forstreferendar hat jetzt eine wissenschaftliche Arbeit über den Rotstein abgeliefert. Darin erklärt er, wie der Wald in seiner alten Form erhalten, verjüngt und damit den Haselmäusen eine Zukunft gesichert werden soll. Der Staatsbetrieb Sachsenforst wird diese Vorschläge umsetzen. „Es ist wirklich eine hervorragende Arbeit“, lobt Manuel Wächters Chef, Holm Karraß, Leiter des Forstbezirks Oberlausitz in Bautzen.

Ab 2012 hat der hiesige Forstbezirk Flächen des nationalen Naturerbes zugeschrieben bekommen, zwischen Bad Muskau, Kamenz und Zittau. „Am Rotstein ist es nur eine verhältnismäßig kleine Fläche“, schildert Holm Karraß. Aber die hat es in sich. Denn hier im ältesten Naturschutzgebiet der Oberlausitz befindet sich das vermutlich größte zusammenhängende Haselmausrevier Sachsens. Manuel Wächter haben es die scheuen Nager angetan. Für seine Arbeit hatte er allerdings nur sechs Wochen Zeit. „Das Problem ist das Alter der Haselsträucher“, schildert Manuel Wächter. Zum einen müssen sie „auf den Stock gesetzt“ werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Hauptstamm gekappt wird und neue Triebe sprießen können. Eigentlich sind die Haselsträucher hier, nach Meinung der gängigen Literatur, schon zu alt für diese Aktion. Aber am Rotstein sieht das anders aus, hier blühen und grünen auch die älteren Sträucher. „Außerdem setzen wir auf die natürliche Vermehrung, also darauf, dass aus Haselnüssen neue Sträucher wachsen“, sagt Manuel Wächter. Neue Anpflanzungen mit Sträuchern aus anderen Regionen sind daher erst einmal nicht vorgesehen.

Waldbesitzer am Rotstein zurück 1 von 5 weiter Der Anteil an Privatwald im Naturschutzgebiet am Rotstein ist der größte: über 43 Hektar. Der Stadt Löbau gehören etwa 15 Hektar Wald am Rotstein. Das Land Sachsen verfügt dort über 7,6 Hektar. In kirchlichem Besitz befinden sich 4,4 Hektar Wald. Die Treuhand verwaltet zudem noch 0,6 Hektar Wald am Rotstein.

Für seine Untersuchungen konnte er auf die Erfahrungen des Biologen Sven Büchner aus Markersdorf zurückgreifen. Der beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit den Haselmäusen, hatte am Rotstein drei Parzellen als Muster angelegt, um die Verjüngung des Haselbestandes zu testen. Dank dieser Vorarbeit konnte Manuel Wächter jetzt eine Strategie für das gesamte vom Sachsenforst übernommene Gebiet erarbeiten. Nach und nach soll ab kommendem Jahr demnach erst einmal grundlegend verjüngt werden am Rotstein. „Und vor allem so, das die Haselmäuse trotzdem immer genug zu fressen und ausreichend Rückzugsräume haben“, erläutert Manuel Wächter. Vor allem in den Wintermonaten werde gearbeitet, so wenig Technik wie möglich eingesetzt. Ab etwa 2030, wenn erst einmal ein Grund in den Haselstrauchwald gebracht wurde, soll es dann eine Bewirtschaftung nach Parzellen geben.

Die Waldverjüngung komme dabei nicht nur den Haselmäusen zugute, sondern auch anderem Getier, etwa den Vögeln am Rotstein, sagt Fabian Stubenrauch. Er ist Sachbearbeiter im Forstbezirk Oberlausitz, beschäftigt sich mit Naturschutz und Waldökologie. „Wir werden sehr gewissenhaft vorgehen und immer kontrollieren, ob die Haselmauspopulation konstant bleibt“, sagt Fabian Stubenrauch. Dabei kann der Forstbezirk auf Sven Büchner und seine Mitstreiter setzen. Denn die haben im Gebiet 50 Nistkästen aufgehängt, in denen die Nager Unterschlupf suchen. In den kommenden Tagen steht wieder einmal eine Kontrolle an. Sven Büchner will sich auch nach der Übernahme der Fläche durch das Land Sachsen für die Haselmäuse am Rotstein engagieren. „Wenn man einmal dabei ist, lässt es einen nicht mehr los“, schmunzelt er. Künftig kontrolliert er ehrenamtlich die Kästen.

Forstbezirkschef Holm Karraß wiederum hofft, dass das Beispiel des Staatsbetriebes Schule macht. „Es gibt ja sehr viel Privatwald am Rotstein. Wenn die Besitzer Fragen haben – wir helfen gern“, sagt er.

zur Startseite