Sicheres Lebensgefühl in Radebeul Bei einer Befragung gab ein Großteil an, sich in der Stadt sicher zu fühlen. Kritik gab es unter anderem beim Thema Sauberkeit.

Wie gut lässt es sich in Radebeul leben? Und was stört die Einwohner hier? Mit diesen Punkten beschäftigte sich eine Befragung, die in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung zum Thema „Sicherheit und Schutz vor Kriminalität in Radebeul“ durchgeführt wurde. 76 Radebeuler beteiligten sich an der nicht repräsentativen Umfrage, die meisten von ihnen im Rentenalter. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

83 Prozent der Befragten fühlen sich persönlich in Radebeul sicher oder ziemlich sicher. 61 Prozent empfinden Radebeul allgemein als sichere Stadt. 18 Prozent geben an, dass sie schon einmal Opfer eines Einbruchs oder Überfalls geworden sind. Die allermeisten der Befragten finden, dass es sich in Radebeul gut leben lässt. Mit immer oder meistens antworteten insgesamt 88 Prozent.

An verschiedenen Punkten sehen die Befragungsteilnehmer aber auch Verbesserungsbedarf. Insbesondere bei den Themen Ordnung und Sauberkeit. 87 Prozent geben an, dass sie Schmierereien in der Stadt als störend empfinden. Viele sind auch von Hundehaufen auf den Straßen genervt. Mehr als die Hälfte beanstanden Dreckecken in der Stadt. Die eingeschränkte Straßenbeleuchtung nach 23 Uhr empfindet rund ein Drittel als störend oder sehr störend.

Die Straßenzustände kritisieren 74 Prozent der Befragten. Auch die Fußwege werden im freien Antwortteil öfter genannt. So wünschen sich die Befragten etwa eine bessere Befestigung. Im freien Teil fordern viele außerdem eine konsequente Bestrafung sowie kommunale und private Pflichten zur Sauberkeit und Ordnung.

Stadtrat Jens Baumann (CDU), der die Befragung erarbeitet und ausgewertet hat, zieht folgendes Fazit: „Die Daten sprechen nach meiner Ansicht für ein sehr gutes und sicheres Lebensgefühl in der Stadt.“ Sie zeigten aber auch, wo noch mehr getan werden könnte.

