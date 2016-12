Sicherer über die Hauptstraße Lange hat Coswig nach einer Lösung gesucht. Nun wird es eine Ampel parallel zum Straßenbahnübergang geben, die noch vor Weihnachten in Betrieb gehen soll.

Gebraucht wird eine neue Ampel in unmittelbarer Nähe der zentralen Haltestelle und die Anordnung parallel zu den Schienen als Verbindung Lovosicer Platz - Hirtenweg. © Symbolbild/dpa

Fußgänger sollen es bald einfacher haben, über die Hauptstraße in Coswig zu kommen. Parallel zum Straßenbahnübergang wird es eine Ampel geben, die noch vor Weihnachten in Betrieb gehen soll, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Gebraucht wird der Übergang in unmittelbarer Nähe der zentralen Haltestelle und die Anordnung parallel zu den Schienen als Verbindung Lovosicer Platz - Hirtenweg. „Dort allerdings steht ein Bahnübergang mit Andreaskreuz, dessen Erweiterung um ein Fußgängersignal keine alltägliche Kombination darstellt“, so Stadtsprecherin Ulrike Tranberg.

Außerdem waren mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke einige Probleme zu klären. Und schließlich mussten die ÖPNV-Fördermittel durch die Dresdner Verkehrsbetriebe als Bauherrn beantragt werden. Die Genehmigung kostete noch einmal Zeit. Die Maßnahme wird zu 75 Prozent vom Freistaat gefördert. Am 5. Dezember rückte der Bagger an. Benötigt werden schlussendlich lediglich zwei Masten, an denen die Fußgängerampeln montiert werden.

Das Signal an die bereits existierenden Ampeln für den Straßenverkehr auf der Hauptstraße, das die heranfahrenden Straßenbahnen auslösen, wurde nun durch einen manuellen Taster für die Fußgänger ergänzt. „Was so einfach scheint und letztendlich relativ preiswert ausfällt, hat viel Zeit, Recherchen und Verhandlungen erfordert. Seit 2012 war dieser Plan gereift“, erklärt Ulrike Tranberg. (SZ/pz)

