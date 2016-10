„Sicherer als in der Altstadt“ Das Image der Neustadt als krimineller Brennpunkt hat sich verfestigt. Haben die Anwohner jetzt Angst?

Die Wahl-Neustädterin Valentina Dafne de Vita isst häufig im Imbiss in der Louisenstraße. Ohnehin ist sie viel im Viertel unterwegs – ohne Angst. © Sven Ellger

Entspannt sitzt die Wahl-Neustädterin Valentina Dafne de Vita am Nachmittag vor ihrem Stamm-Imbiss auf der Louisenstraße. Entspannt fühlt die gebürtige Italienerin sich auch, wenn sie am Wochenende spätabends im Viertel unterwegs ist. Und das, obwohl sich das Image des Stadtteils als krimineller Brennpunkt in den vergangenen Monaten immer mehr verfestigt hat. Nicht unberechtigt: Gegenüber der SZ räumte die Polizei ein, dass sich die Straftaten im „Kiez“ seit dem Sommer häufen. Vor allem körperliche Auseinandersetzungen gibt es vermehrt, die Polizei rückt nun am Wochenende regelmäßig zu Großeinsätzen aus. Fühlen sich die Anwohner im Viertel überhaupt noch sicher?

Ja. So geht es zumindest de Vita. „Aber vielleicht bin ich da nicht repräsentativ“, sagt die 26-Jährige in gebrochenem Deutsch. „Schließlich stamme ich aus Neapel. Die Stadt ist nun wirklich für ihre Kriminalität bekannt.“ Sie habe schon einiges gehört, sagt die angehende Doktorin der Philosophie, die vor vier Jahren zum Studium nach Dresden gekommen ist: von Einbrüchen in Geschäfte oder Diebstählen am Albertplatz. Trotzdem entschied sie sich vor zwei Jahren bewusst, aus ihrer Wohngemeinschaft in der Südvorstadt mit ihrem Freund in ein gemeinsames Appartement im Szeneviertel zu ziehen.

Dort sei einfach mehr los. Das nutzt die junge Frau aus. Nicht nur regelmäßige Ausflüge zu ihrem Stamm-Döner auf der Louisenstraße stehen auf dem Programm. Auch am späten Wochenendabend ist de Vita häufig auf Tour, meidet dabei auch nicht die vermeintlichen kriminellen Hot-Spots wie den Scheune-Vorplatz oder die Kreuzung Bautzner/Rothenburger/Görlitzer Straße. „Ich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht“, sagt die quirlige Italienerin. Ab und an beobachte sie Auseinandersetzungen zwischen Betrunkenen. Nur einmal wurde ihr etwas mulmig:

„Bei der diesjährigen Bunten Republik Neustadt habe ich gesehen, wie Nazis Flüchtlinge bepöbelt haben“, berichtet sie. Gerade weil sie nicht aus Deutschland stammt, war es für die Wahl-Neustädterin ein komisches Gefühl. Das sei aber ein gesamtstädtisches Problem: „In der Neustadt fühle ich mich als Ausländerin sicherer als in der Altstadt“, so de Vita. Wenn montags Pegida auf die Straße geht, meidet sie die Innenstadt komplett. Und wie geht es anderen Neustädtern? Fühlen sie sich sicher?

„Die Zahl der Beschwerden von Anwohnern, die bei mir eingehen, ist in diesem Jahr leicht gestiegen“, sagt Ortsamtsleiter André Barth. „Von einem zunehmenden Unsicherheitsgefühl zu sprechen, halte ich allerdings für überzogen.“ Dass die meisten Anwohner keine Angst haben, ergab auch eine nicht-repräsentative Umfrage der SZ auf den Straßen in der Äußeren Neustadt. Die meisten Befragten wurden allerdings noch nie Opfer oder Zeuge einer Straftat.

Anders Adrian Knahl: „Ich habe in der Flüchtlingshilfe gearbeitet und häufiger mitbekommen, dass junge Asylbewerber angegriffen wurden, auch in der Neustadt.“ Mehr möchte der junge Mann nicht sagen. Sicher fühle er sich trotzdem. Auch Patrizia Becker hat keine Angst, wenn sie in der Neustadt unterwegs ist. Dennoch hat die Neustädterin einen Wunsch: Mehr Licht. Zurzeit wird in Dresden nachts jede zweite Laterne ausgeschaltet. Allerdings wird über eine Abschaffung auf einigen Straßenzügen diskutiert. Auch Becker konnte die eine oder andere Auseinandersetzung beobachten, als sie noch in einer Bar im Szeneviertel arbeitete. Wirklich brenzlich wurde es aber nie. „Das ist nichts Neues, das war schon immer so“, sagt die Neustädterin.

Das sehen die Gastronomen mitunter anders: „Der Sauftourismus macht die Neustadt kaputt“, sagte Mirko Glaser kürzlich zur SZ und spielte damit auf die vielen Gäste an, die am Wochenende zum Feiern ins Viertel kommen. Auch Revierleiter Matthias Imhof hatte eingeräumt, dass es vor allem die Besucher seien, die in der Neustadt für Stress sorgen. Glaser gehört das „Blue Note“ in der Görlitzer Straße. Auf Sicherheitspersonal könne er vor seiner Bar nicht verzichten: „Dann hätte ich die ganze Drogen-Dealer-Szene in meinem Laden.“ Zudem nehme die Aggressivität der Gäste zu.

Dass auch diese sich zunehmend unsicher fühlen, zeigt die Aussage eines jungen Johannstädters. „Ich gehe nicht mehr so gerne zum Feiern in die Neustadt, weil ich mich nicht mehr so sicher fühle. Ich bin nicht gerne alleine in dem Viertel unterwegs“, sagt er. So sei es eben mit dem Sicherheitsgefühl, meint Revierleiter Imhof. Das ist immer subjektiv.

