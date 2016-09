Sichere Leitungen für den Storch Die Enso deckt Isolatoren ab oder wechselt sie gleich gegen neue aus Silikon aus.

Die Freileitung zwischen Sacka und Dobra soll voglesicher werden. © Symbolfoto: Richter

Die Enso Netz GmbH rüstet gegenwärtig die 20-kV-Freileitung zwischen Sacka und Dobra vogelsicher um. Dafür werden sämtliche Strommasten neu bestückt, teilweise mit neuen, längeren Isolatoren aus Silikon, „damit Störche oder andere große Vögel beim Grätschemachen keinen stromführenden Leiter berühren können“, so Enso-Sprecherin Birgit Freund. Teilweise werden dafür auch Schutzhauben aus Kunststoff aufgesetzt, mit denen die Isolatoren abgedeckt sind.

Für die Zeit der Arbeiten sind zum Teil Netzersatzanlagen im Einsatz, aber teilweise muss die Stromversorgung auch stundenweise unterbrochen werden. Das ist bei den betroffenen Kunden seit zwei Wochen angekündigt. Betroffen waren gestern Netzanschlussnehmer von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie heute von 8 bis 11 Uhr. Die Leitungsabschaltung wird zugleich genutzt, um in der Ortslage Dobra die Freileitung freizuschneiden und auszuästen. An der Umspannstation in Tauscha am Pilgerweg an der „Alten Poststraße“ werden für diese Arbeiten sämtliche Schaltungen ausgeführt. Die Arbeiten gehören zu einem mehrjährigen Projekt zum Vogelschutz.

