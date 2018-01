Sichere Haltestelle für Schulkinder Über zwei Jahre kämpften Eltern in Tröbigau für Verbesserungen an der Straße nach Gaußig. Das hat sich gelohnt.

Lukas (l.) und Konrad sind zwei der Tröbigauer Kinder, die jeden Morgen an der Naundorfer Straße in den Bus steigen. Jetzt an einer sicheren Haltestelle. © Steffen Unger

Tröbigau. Kinder aus Tröbigau, die jeden Morgen mit dem Bus nach Gaußig ins Evangelische Schulzentrum fahren, müssen seit dieser Woche ein paar Schritte weiter bis zur Haltestelle laufen. Sie tun es gern. Denn jetzt stehen sie sicher, wenn sie auf den Bus warten. Weit genug entfernt von der Straße. Auf einem kleinen Podest, das durch ein Hochbord von der Fahrbahn getrennt ist. Und ein schmuckes Buswartehäuschen gibt es auch an der Haltestelle Naundorfer Straße, die um knapp 100 Meter dorfauswärts verlegt worden ist.

Ihre Eltern haben sich dafür stark gemacht. Mehr als zwei Jahre wiesen sie immer wieder auf den unhaltbaren Zustand hin, dass bis zu acht Mädchen und Jungen jeden Morgen auf engem Raum unmittelbar am Rand der vielbefahrenen Durchgangsstraße warten müssen. Letzten Winter griffen sie zur Selbsthilfe und stellten ein Warndreieck vor die Haltestelle.

Die Hartnäckigkeit der Eltern zahlte sich aus. Die Behörden reagierten. Die Verkehrsbehörde des Landratsamtes stimmte zu, die Haltestelle zu verlegen. Die Gemeinde Schmölln-Putzkau finanzierte die Investition. 10 000 Euro flossen in die Tiefbauarbeiten und weitere 7 500 Euro ins Wartehäuschen. Hinzu kommen Leistungen des Landes im Wert von 36 000 Euro für die Straßenentwässerung und neuen Asphalt auf 25 Meter Länge im Bereich der neuen Haltestelle, die in diesem Zug mit erledigt werden. Mitarbeiter von Regiobus richteten letzten Freitag die neue Haltestelle ein. Die Tröbigauer Eltern sind glücklich – und beruhigt, wenn sie ihr Kind jetzt früh zum Bus verabschieden. „Die Gemeinde hat Wort gehalten und den Bau vorangebracht. Die Bauarbeiter waren auch sehr fleißig. Allen, die beigetragen haben, das Projekt zu verwirklichen, ein herzliches Dankeschön“, schrieb Familie Weinert, auch im Namen der anderen Eltern, an die SZ.

Viele, die zwischen Putzkau, Gaußig und Bautzen unterwegs sind, nutzen die Straße durch Tröbigau. Auch viele Lkw fahren durchs Dorf. Nicht alle Kraftfahrer sind rücksichtsvoll; nicht alle halten sich an das Tempolimit von 50 km/h im Ort, berichten Eltern. Umso zufriedener sind sie nun, dass sich ihr Kampf gelohnt hat. (SZ/ir)

