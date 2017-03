Sicher und frühlingsfrisch Der Baumschnitt in Ebersbach-Neugersdorf ist beendet. Jetzt werden Blumen gepflanzt. Das sehen auch Diebe.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen haben die Stadtwerke Oberland animiert, den Kreisverkehr in Neugersdorf in der Nähe des Bahnhofes zu bepflanzen. Der Chef des Garten- und Landschaftsbaus der Stadtwerke, Andreas Häßler (rechts), und Mitarbeiter Lothar Dittrich haben 400 blaue und gelbe Stiefmütterchen ausgebracht. © thomas eichler

Erst vor wenigen Tagen sind die Baumschnittarbeiten in der Nähe des Ebersbacher Bahnhofes beendet worden. Etliche Bäume wurden in der Höhe gekürzt. Es drohten Äste abzustürzen. „Das konnten wir auf keinen Fall zulassen, denn dort warten in unmittelbarer Nähe Schulkinder auf den Bus“, erläutert Nadja Kneschke. Sie ist Sachgebietsleiterin im Bauamt von Ebersbach-Neugersdorf. Auf der gegenüberliegenden Seite am Bahnhof sind im Vorjahr bereits Schnittarbeiten an einigen Bäumen erfolgt, sodass von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht.

Dass am Bahnhof Handlungsbedarf bestand, ist bei der jährlichen Baumkontrolle festgestellt worden. Extra dafür geschulte Mitarbeiter der Bauverwaltung und des Bauhofes sind immer am Jahresende oder am Jahresanfang sowohl in Neugersdorf als auch in Ebersbach unterwegs und kontrollieren auf städtischen Flächen, ob Bäume und Sträucher noch stand- und bruchfest sind, ob sie Verkehrsschilder verdecken oder vielleicht krank oder sogar abgestorben sind. Danach wird festgelegt, welche Arbeiten nötig sind. In Ebersbach sorgen Mitarbeiter des Bauhofes oder dienstleistende Firmen für Baumfällungen und den Baumschnitt. In Neugersdorf obliegt das auf städtischem Areal den Stadtwerken Oberland. „Bis Ende Februar haben wir einige wenige Bäume gefällt, weil sie eine Gefahr darstellten“, informiert Frau Kneschke. Das waren aber auch nicht mehr als in den Vorjahren. Das Holz, das dabei angefallen ist, lagert jetzt auf dem Bauhof. Zum Ruprechtmarkt leistet es gute Dienste in den Feuerkörben und sorgt für romantischen Feuerschein. Firmen, die von der Stadt mit Fällungen beauftragt werden, nehmen gewöhnlich das Holz mit.

Wichtig ist der Stadt, dass nicht nur gefällt, sondern auch neu angepflanzt wird. Die Sachgebietsleiterin nennt als Beispiele dafür zwei Flächen an der Ernst-ThälmannStraße in Neugersdorf, wo auch Terrassen bepflanzt wurden. Uwe Bergmann, Mitarbeiter im städtischen Bauamt, verweist darauf, dass die Bürger hier Vorschläge machen können. Er erinnert daran, dass vor etwa anderthalb Jahren nach dem Abriss des ehemaligen VEB Herrenmode an der Auenstraße in Neugersdorf der Bürgerwunsch bestand, dort eine Art Streuobstwiese anzulegen. Diesen Vorschlag hat die Stadtverwaltung gern aufgegriffen und verschiedene Obstbäume pflanzen lassen. „Wenn die Bäume Früchte tragen, dürfen die Anwohner dort auch ernten“, bestätigt Uwe Bergmann.

Sobald die Wetterlage stabiler und dauerhaft wärmer ist, beginnen die Mitarbeiterinnen des Ebersbacher Bauhofes mit der Frühjahrsbepflanzung. Vor allem Stiefmütterchen und Primeln in vielen Farben werden dann in der Bahnhofstraße, am Rathaus in der Reichsstraße und am Spree-Eck für bunte Tupfer im Ebersbacher Stadtbild sorgen. In Neugersdorf haben die Stadtwerke bereits begonnen mit der Frühjahrsbepflanzung. Die Mittelinsel des Kreisverkehrs in der Nähe des Bahnhofes präsentiert sich jetzt frühlingsfrisch.

Dass die Blumenvielfalt, für die die Stadtverwaltung sorgt, lange und in voller Pracht von allen bewundert werden kann, hoffen Nadja Kneschke und Uwe Bergmann jedes Jahr. Allerdings werden sie auch regelmäßig enttäuscht. Immer wieder gebe es Mitbürger, die frisch gepflanzte Stiefmütterchen lieber im heimischen Garten sehen möchten, ohne dafür Geld auszugeben. Auch in der Bahnhofstraße sind Pflanzen geklaut worden. Das ärgert nicht nur die Leute aus dem Bauamt. Andererseits sind sie erfreut, wenn Ebersbacher und Neugersdorfer Bürger selbst dazu beitragen, die Stadt mit bunten Blumen an Häusern und in Vorgärten zu verschönern.

