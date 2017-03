Sicher umsteigen trotz Zeitumstellung Der VVO denkt auch an Nachtschwärmer, die das Umstellen vielleicht vergessen.

© Symbolbild/DB Systel GmbH

Am kommenden Wochenende beginnt die Sommerzeit. „Trotz der Zeitumstellung müssen sich Nachtschwärmer keine Gedanken um ihre Anschlüsse machen“, betont Torsten Roscher, Fahrplaner beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). „Alle Fahrgäste kommen auch in der Nacht vom 25. zum 26. März wohlbehalten mit Bus und Bahn an ihr Ziel.“

Der regionale Nachtbusverkehr des VVO fährt wie gewohnt, abgestimmt auf das Postplatztreffen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) um 1.15 Uhr und das folgende Treffen, rund 80 Minuten später.

In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren allerdings um eine Stunde von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. „Weil es daher das Treffen um 2.25 Uhr nicht gibt, fahren die Busse zum zweiten Mal im Anschluss an den Knoten um 3.35 Uhr ins Umland“, sagt Torsten Roscher. „So kommen auch die Fahrgäste ganz gewohnt nach Hause, die gar nicht an das Umstellen der Uhr gedacht haben.“ Die acht regionalen Nachtbuslinien verbinden in den Nächten zu Samstagen, Sonn- und Feiertagen die Landeshauptstadt mit Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau, Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff, Freital und Meißen. (SZ)

