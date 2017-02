Sicher oder nicht? Bei den Sicherheitskonzepten für Riesaer Großveranstaltungen sieht sich die Stadt zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Kaum ein Durchkommen auf der Hauptstraße: So viel Leben wie beim Stadtfest 2015 wünscht man sich in Riesa häufiger. Doch wie steht es bei solchen Großveranstaltungen um die Sicherheit? Das Rathaus reagiert auf die Vorwürfe eines CDU-Landtagsabgeordneten.Von Aufbauplan bis Zaun © Archiv/Sebastian Schultz

Tausende Besucher drängen sich über die Hauptstraße: Solche Bilder wie vom Stadtfest wünscht man sich häufiger in Riesa. Doch in Zeiten der Terrorangst rückt das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt. So reagierte die Stadt etwa auf den Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt damit, die Fläche der Riesaer Klosterweihnacht mit einem sandgefüllten Container vor Amokfahrten zu sichern.

Doch wie ist es grundsätzlich um die Sicherheit bei Riesaer Großveranstaltungen bestellt? Der CDU-Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth wirft der Stadt vor, über kein Sicherheitskonzept für solche Veranstaltungen zu verfügen (SZ vom 11. Februar). Ein weiteres Sicherheitsproblem sei, dass abends und am Wochenende kaum städtische Ordnungskräfte im Einsatz seien – das habe erst wieder das Park-Chaos rund um das Andrea-Berg-Konzert gezeigt.

Tatsächlich hat Riesa nicht das eine, für eine Veranstaltung der Kategorie X oder Y vorbereitete Sicherheitskonzept im Regal stehen, an dem sich Stadt, Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte ausrichten könnten. Das sei aber auch gar nicht nötig, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. „Wir haben auf riesa.de einen ‚Leitfaden Sicherheitskonzept‘ veröffentlicht, an dem sich Veranstalter orientieren sollen.“

Der jeweilige Veranstalter erstelle dann etwa im Vorfeld des Stadtfestes oder der Automeile ein Konzept, das er im Rathaus einreicht und das anschließend zur Stellungnahme an Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst weitergeleitet wird. Haben die noch weitere Anmerkungen, gebe es – wenn nötig – weitere Auflagen, so Päsler. „Da kann es beispielsweise um die Mindestanzahl der Sicherheitsleute gehen, um Fluchtwege oder Parkplätze für die Besucher.“

Von Aufbauplan bis Zaun zurück 1 von 4 weiter Wer in Riesa eine öffentliche Veranstaltung anmelden will, muss zuvor einen „Leitfaden Sicherheitskonzept“ mit acht Punkten abarbeiten. Der Leitfaden fragt die Art der Veranstaltung ab, Programm, erwartete Besucherzahl, Eintrittspreis. Bei der Gefahrenprognose werden die Musikrichtung (Rock, Schlager etc.) und das Besucherklientel berücksichtigt: Ist es eher alt oder jung? Politisch eher links, rechts oder neutral? Außerdem geht es um Fluchtwege, Toiletten, Zäune, Feuerlöscher, Parkplätze und den Umfang des Sicherheitsdienstes. Die Stadt will auch wissen, ob die Getränke in Flaschen oder Plastebechern verkauft werden. Quelle: www.riesa.de

Papier ist allerdings geduldig. Und deshalb prüfe die Stadt auch vor jeder größeren Veranstaltung im öffentlichen Raum, ob die Auflagen eingehalten werden, sagt der Rathaussprecher. „So machen unsere Kollegen etwa vor dem Stadtfest einen großen Kontrollrundgang. Beispielsweise wurde da schon bemängelt, dass Buden den Zufahrtsweg für die Feuerwehr behindern.“ So habe man auch geprüft, dass die Feuerwehr im Fall des Falles trotz des Sand-Containers auch zur Klosterweihnacht durchgekommen wäre.

Auch zugeparkte oder mit Kisten zugestellte Rettungswege würden kurzfristig freigemacht. „Das ließ sich bislang immer vor Ort klären, ohne dass die Stadt in den vergangenen Jahren einen Abschleppdienst alarmieren musste.“ Aber wie war das beim Andrea-Berg-Konzert? Dort waren nicht nur im Umfeld der Arena Tausende Fahrzeuge mehr oder weniger vorschriftsmäßig abgestellt. Bei der Gelegenheit seien keine Politessen im Einsatz gewesen, räumt Uwe Päsler ein.

„Das ist auch eine Frage der Verfügbarkeit des Personals.“ Außer Großstädten wie Dresden und Leipzig habe wohl keine sächsische Stadt rund um die Uhr Ordnungskräfte im Einsatz. Beim Stadtfest sei das zwar üblich – nicht aber bei jedem Konzert in der Arena. „Wenn was aus dem Rahmen laufen würde, liegen die Handynummern vor, um notfalls noch Politessen anzufordern“, sagt Uwe Päsler.

Im Übrigen sei das Park-Chaos bei Andrea Berg deutlich größer ausgefallen als beim Freiwild-Konzert 2015 – das von 10 000 Fans besucht wurde, während zu Andrea Berg nur 6 000 gekommen waren. Woran das liegt, analysiere man noch gemeinsam mit dem Veranstalter. Riesas OB Marco Müller (CDU) wirft dem Landtagsabgeordneten unterdessen vor, die „sehr gute Arbeit“ der Mitarbeiter von Rathaus und städtischen Gesellschaften sowie der Polizei pauschal zu diskreditieren. „Sie alle arbeiten hochmotiviert und leisten täglich sehr viel für Riesa.“

Um die Stadt gemeinsam voranbringen zu wollen, nehme man sich Kritik an, wenn sie denn „sachlich und konstruktiv“ sei. „Die würde ich mir allerdings zunächst in persönlichen Gesprächen wünschen“, sagt OB Müller.

zur Startseite