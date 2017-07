Sich selbst ausprobieren im Wildgehege Nach der ersten Projektwoche zum Thema Holzkunst in Moritzburg wollen die Künstler und Veranstalter nachlegen.

Holzkunstwoche im Wildgehege Moritzburg. Julia und Natalie aus Käbschütztal bekommen von Holzbildhauerin Bianca Seidel gezeigt, wie es geht. © Arvid Müller

Es ist Mittag, 23 Grad, der Himmel ist blau. Das Damwild liegt auf der Wiese und sonnt sich, die Besucher tun es ihm gleich. Einzig Holzbildhauerin Bianca Seidel steht über eine Arbeitsplatte gebeugt und schnitzt.

Nach den letzten Stößen können Bilderhauereisen und Schnitzmesser beiseite gelegt, Julia (6) und Natalie (8) haben gerade ihre Arbeit beendet. Nur kurze Zeit später steht schon das nächste Kind am Holz. Die junge Familie Müller wusste vorher nichts von der Projektwoche im Wildgehege Moritzburg, findet aber Gefallen. Der Sohn schnitzt zusammen mit der Holzbildhauerin an einem Wolf, die Eltern sitzen zufrieden daneben und gucken zu.

„Das ist ja ein aussterbender Beruf. Gut, dass so was den Kindern gezeigt wird“ sagt der Vater. Bianca Seidel beobachtet mit Geduld, wie ihr Kurzzeitlehrling das Holz bearbeitet, sie wird von ihm als „ein echtes Baumädchen“ bezeichnet. Sie würde wieder an so einem Projekt teilnehmen, sagt sie. Dass verschiedene, aus der Region stammende Holzkünstler zusammenarbeiten, ist neu.

Wenn man das Wildgehege betritt, ist die Szenerie auf den ersten Blick unscheinbar. Die Projektwoche ist nicht groß aufgezogen oder von Besuchern überlaufen, das sei aber auch gar nicht im Interesse der Tiere und Künstler, sagen die Veranstalter. Dafür wird mit Leidenschaft gestaltet.

Spaziert man vorbei an Luchs, Hängebauchschwein und Elch, gelangt man zum Stand des Kreativbahnhofs Klotzsche, der auf dem Flyer noch gar nicht vorgesehen war. Dafür sind Luisa Schneider und R. Andrzej Krysztofinski nun fast jeden Tag da. Die beiden bieten ein Bastelprogramm für Kinder an. Während sich die Jungen und Mädchen ausprobieren, können sich die vielen Großeltern, die ihre Enkel in den Tierpark begleiten, einen Moment der Entspannung im Schatten gönnen. Die Themen sind auch an diesem Stand Holz, Tiere und Natur. Für das junge Unternehmen Kreativbahnhof ist es eine gute Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln.

Eröffnet wurde die Holzkunstwoche durch Holzgestalter Harald Türke, bei dem Jung und Alt gemeinsam Wildholzhocker bauen konnten. Passenderweise setzte seine Frau Aglaja Hertling, ebenfalls Holzgestalterin, am zweiten Wochenende den Schlusspunkt der Veranstaltung. Auch für sie war die Woche erfolgreich. Kinder konnten gemeinsam mit ihr ein eigenes Frühstücksbrett entwerfen, anfertigen und bemalen. „Das gefiel den Besuchern“, sagt sie. Das Holzgestalterehepaar würde nächstes Jahr gern wieder an dem Projekt teilnehmen.

Mit dem Wochenende ist die erste Holzkunstwoche im Wildgehege Moritzburg Geschichte, die Beteiligten sind froh, wie gut es funktioniert hat. Auch Ronald Ennersch, Revierförster in Meißen, ist mit dem erstmalig veranstalteten Projekt zufrieden. Einige Besucher hatten zuvor in der Sächsischen Zeitung von der Themenwoche gelesen, andere wurden erst vor Ort von der Holzkunst überrascht. „Natürlich hatten wir auch großes Glück mit dem Wetter“, fügt Förster Ennersch hinzu. Im September soll eine genauere Auswertung der Woche stattfinden, um die Projektwoche 2018 noch erfolgreicher zu machen.

Es ist ein großes Ziel, das Gehege attraktiver zu gestalten – mehr Kinder sollen gelockt werden, mit mehr als nur Tiere beobachten. So wurde zum Beispiel 2016 eine Multimedia-Show zum Thema Wolf eröffnet. Die Holzkunstwoche ordnet sich in diese Bemühungen ein und konnte die Erwartungen erfüllen. Fest steht schon jetzt, dass das Ganze keine einmalige Sache bleiben soll.

