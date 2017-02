Sich mit der Polizei betrinken Eine ganz besondere Verkehrsschulung findet am Freitag in Helmsdorf statt. Wer will, kann dann mit Polizeibeamten einen heben.

Bei der Verkehrsschulung soll demonstriert werden, wie schnell Alkohol ins Blut gelangt und somit fahruntüchtig macht. © Symbolfoto/ dpa

Welchen Einfluss Alkohol auf Autofahrer hat, das will der Dorf- und Heimatverein Helmsdorf am Freitag bei einer Verkehrsschulung zeigen. Dafür werden Probanden gesucht, die gestaffelt Alkohol zu sich nehmen, teilt Udo Liebold vom Verein mit. Gemeinsam mit Beamten der Polizei und weiteren Fachleuten wird anhand der Testpersonen gezeigt, wie schnell oder langsam der Alkohol wirkt. In bestimmten Zeitabständen werden Atemalkoholtests gemacht und das Ergebnis ausgewertet. „Anhand der Analyse wird den anwesenden Verkehrsteilnehmern verdeutlicht, wie Alkohol auf den Körper wirkt“, sagt Liebold. Und zwar nicht nur beim Autofahren. Der Dorf- und Heimatverein Helmsdorf hat den Abend zusammen mit der AG Verkehrsteilnehmerschulung organisiert. Bereits vor zehn Jahren wurde solch ein „Kurs“ angeboten. Nun folgt eine Wiederholung. Die Schulung beginnt am 17. Februar, 19 Uhr, im Saal des Landhotel Wesenitz in Helmsdorf. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Wer beim Test mitmachen will, sollte ohne Auto anreisen. (SZ/kat)

