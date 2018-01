Sich für andere einsetzen Der Rotary Club Weißwasser startete in das Jahr 2018 und zog zugleich Bilanz über das bisher Erreichte.

Die Weißwasseraner Rotarier haben sich am Montagabend bei ihrem Neujahrsempfang im Hotel Kristall zu einem Gruppenfoto aufgestellt.

Torsten Noack (Mitte), einer der ehemaligen Präsidenten des Rotary Clubs Weißwasser, überreichte am Sonnabend während des Glasmacherpokals in der Eisarena Weißwasser einen symbolischen Scheck über 2000 Euro für die Nachwuchsarbeit des Weißwasseraner Eissports.

Weißwasser. Das Wort Rotary steht für den Begriff „sich drehen, wechseln“. Doch wofür drehen sich die Mitglieder des Rotary Clubs Weißwasser und was verbirgt sich hinter dem Wechsel? Eine Antwort auf diese Fragen erhielt der neugierige Gast im Verlauf des Neujahrsempfangs am Montagabend im Weißwasseraner Hotel Kristall. Herzlich und vor allem sehr persönlich fiel die Begrüßung der Mitglieder untereinander bei ihrem Eintreffen im Hotelrestaurant aus. Doch das war angesichts des bereits schon jahrelangen Miteinanders und des Einstehens für das gemeinsame Ziel, andere zu unterstützen und ihnen zu helfen, nicht anders zu erwarten.

Mit dem Klang einer kleinen Glocke eröffnete Edwin Lehmann, der Präsident des Rotary Clubs, das Treffen. In seiner Begrüßungsrede ließ er einige der Schwerpunkte in der Tätigkeit des Clubs in den vergangenen Monaten Revue passieren: An die Spitze stellte der Präsident dabei das Projekt „Wasser.“ Diese Aktion hatten Mitglieder des Rotary Clubs in Leipzig bereits vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Einen Brunnen für die Gewinnung von sauberem Trinkwasser in einem afrikanischen Dorf mit den gesammelten Spenden zu errichten, darin bestand das das Ziel dieses Projektes. „Denn sauberes Trinkwasser ist einer der wichtigen Bausteine für die Gesundheit der Menschen vor Ort“, begründete Edwin Lehmann die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme. Er, der als Oberarzt im Kreiskrankenhaus Weißwasser tätig ist, weiß sehr genau um die Bedeutung, die sauberem Wasser gerade in diesem Teil der Welt zukommt. „Was für uns selbstverständlich ist, stellt für die meisten Menschen in Afrika noch ein fernes, erstrebenswertes Ziel dar,“ sagt der Präsident. Ein Dorf in Burkina Faso, eines der ärmsten afrikanischen Länder, hatten die Organisatoren ins Auge gefasst. Doch die derzeitige angespannte Situation vor Ort ließ die Realisierung des Projektes noch nicht zu. Deswegen liegt es seither auf Eis – soll aber verwirklicht werden, wenn es die Umstände zulassen.

Der erste Rotary Club wurde 1905 in den USA gegründet. Heute gehören den Clubs weltweit rund 1,2 Millionen Mitglieder an. In Deutschland sind derzeit 1032 Rotary Clubs aktiv, in denen 53 000 Frauen und Männer sich für das Wohl anderer Menschen engagieren. Der Rotary Club Weißwasser wurde am 1. Juni 1996 aus der Taufe gehoben. Er ist Mitglied im District 1880. An dessen Spitze steht derzeit Edwin Lehmann als Präsident. Wolfgang Goldstein soll ihn im Juni als sein Nachfolger ablösen.

Auf eine Tatsache verweist Edwin Lehmann am Montagabend mit ganz besonderem Stolz: Der Rotary Club Weißwasser hat es durch das große Engagement sowie den Einsatz seiner 34 Mitglieder in den letzten Jahren geschafft, 41000 Spendenpunkte – das entspricht in etwa der Summe von rund 41 000 Dollar – zu sammeln. Damit steht der Rotary Club Weißwasser an der Spitze im District 1880. In dieser Einheit sind die Clubs aus ganz Sachsen sowie dem östlichen Teil des Bundeslandes Bayern organisiert. Mit den gesammelten Spendengeldern unterstützte der Rotary Club seit seiner Gründung im Juni 1996 kontinuierlich Vereine, soziale Projekte sowie verschiedene Einrichtungen in ihrer Tätigkeit. Dies belegen auch die beiden jüngsten Beispiele. Damit der Eissport in Weißwasser auch künftig auf Spieler aus den eigenen Reihen zählen kann, wurden während des Glasmacherpokals am vergangenen Wochenende 2000 Euro für die ESW-Nachwuchsarbeit überreicht. Auch die Aktion zur Typisierung von Knochenmarkspendern erhielt die notwendige finanzielle Unterstützung. Hierbei engagierte sich Dr. Lutz Buschmann gemeinsam mit dem Verein „Herzenswünsche Oberlausitz“.

Schon jetzt richten die Clubmitglieder ihre Blicke aber auf die Vorbereitung eines Benefizkonzertes, das aller zwei Jahre in der Orangerie des Fürst-Pückler-Parks in Bad Muskau stattfindet. Der Erlös dieses Abends soll in vollem Umfang auf das Spendenkonto des Clubs fließen.

Die Gewinnung neuer Mitglieder stellt ferner eines der Grundanliegen in der Tätigkeit des Clubs dar. So gratulierte der Präsident dann auch Igor Dimitrijoski ganz herzlich, nachdem ihm Andreas Tschammer als Sekretär des Clubs, die Mitgliedsurkunde überreicht hatte. Mit Marcel Proske, dem Kiez-Geschäftsführer, stand bereits ein weiterer potenzieller Kandidat für eine Mitgliedschaft in den Startlöchern. Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) informierte die Anwesenden sowohl über das 2017 Erreichte als auch über die Aufgaben in diesem Jahr. Er sagte: „Der Rotary Club ist ein verlässlicher Partner der Stadt und wird es auch bleiben.“

