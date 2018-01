Shuttlebusse sammeln Jugendliche für U18-Party ein Damit auch 13- bis 17-Jährige aus der Umgebung ins Weiße Haus kommen können, wurden extra zwei Busse gechartert.

Robert Kaiser und Peter Heilsberg hoffen auf viele Partygäste. © Norbert Millauer

Radebeul. Es ist so wenig los hier für Jugendliche – diesen Satz hören Peter Heilsberg und Robert Kaiser öfter. Deshalb haben sich die beiden Sozialarbeiter etwas einfallen lassen. Eine Party im Weißen Haus in Serkowitz, zu der auch Jugendliche aus anderen Orten im Landkreis ganz problemlos kommen können. An diesem Sonnabend findet ab 16 Uhr die U18-Fatsche im Jugendzentrum statt. Vorher werden die Jugendlichen mit einem Shuttlebus eingesammelt. Eine Tour fährt über Boxdorf und Coswigs mit neun Stopps, unter anderem in Moritzburg und Niederau. Ein zweiter Bus ist in Lommatzsch und Meißen unterwegs.

Zur Feier im Weißen Haus legen zwei DJs auf. „Wir wollen keinen Kindergeburtstag feiern“, sagt Heilsberg, Leiter des Weißen Hauses. Die Feier ist in erster Linie für 13- bis 17-Jährige gedacht. Eine Zielgruppe, für die es sonst nur sehr wenige Angebote gibt. Die Party läuft nicht anders, als eine für Ältere, sagen die Veranstalter. Mit der Ausnahme, dass die Cocktails alkoholfrei sind und auch sonst kein Alkohol ausgeschenkt wird. Abends bringen die Busse die Jugendlichen wieder nach Hause spätestens bis 0 Uhr. Der Eintritt, inklusive Transfer, kostet nur einen Euro.

Wenn der Auftakt gut läuft, soll die Party mit Shuttleservice künftig zwei- bis dreimal im Jahr stattfinden. Enttäuscht waren die Organisatoren, dass sie für ihre Veranstaltung keine Fördergelder vom Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ bekommen haben. Die Feier wird jetzt über den Träger des Weißen Hauses, die Juco Coswig, finanziert. (SZ/nis)

Die Abfahrtszeiten des Partybusses sind unter www.u18fatsche.com zu finden.

