Shuttlebusse fahren zur Bobbahn 1 000 Schüler werden am Freitag beim Weltcup erwartet. Für sie ist ein besonderes Angebot vorbereitet.

Wer zum Weltcup-Wochenende an die Bobbahn nach Altenberg fahren möchte, aber keinen Stress mit der Parkplatzsuche haben will, der nimmt am besten Bus und Bahn für die Anreise. Das empfiehlt die Wintersport Altenberg GmbH, welche die Weltcuprennen veranstaltet. Wer damit am Bahnhof Altenberg ankommt, kann hier direkt in die Shuttlebusse umsteigen, die bis zur Bobbahn pendeln. Am Freitag sind die Pendelbusse zwischen der Bobbahn und dem Bahnhof Altenberg von 9 bis 16 Uhr unterwegs, am Sonnabend von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr, wie die Wintersport Altenberg GmbH informierte. Die Busse werden vom Regionalverkehr Dresden betrieben, der als Logistikpartner die Wintersport Altenberg GmbH unterstützt. Der Fahrpreis ist in den regulären Fahrkarten des Verkehrsverbunds Oberelbe enthalten.

Am Freitag ist auch Tag der Schulen an der Bahn. Rund 1 000 Jugendliche aus ganz Sachsen werden dabei als Besucher bei den Skeleton- und Zweierbobrennen der Frauen erwartet. 50 Klassen haben sich dafür angemeldet. In der Kurve 14 hat die Wintersport Altenberg GmbH ein Mitmachangebot vorbereitet. Dort stellen sich die Sportarten des Bundesstützpunkts Altenberg vor mit Mountainbike, Rodeln und Biathlon. Hier beginnt außerdem um 10.30 Uhr eine Autogrammstunde mit Weltcupteilnehmern.

