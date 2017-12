Shuttle zum Bob-Weltcup

Noch stehen die letzten Feiertage 2017 aus, doch die Sportfans der Region sollten sich bereits jetzt die ersten Tage 2018 im Kalender anstreichen. Denn das Olympiajahr beginnt gleich mit einem sportlichen Höhepunkt im Landkreis: Der Bob- und Skeleton-Weltcup macht Halt in Altenberg. Am 6. und 7. Januar 2018 findet der sechste Wettbewerb der Saison hier statt.

Der Kreissportbund setzt dabei eine mittlerweile von vielen Interessierten geschätzte Tradition fort. Er wird wieder an beiden Tagen einen Sonderbus vom OVPS einsetzen und hofft auf große Unterstützung der Fans für die beiden Bobteams Friedrich und Walther vom BSC Sachsen Oberbärenburg, die sich gut einen Monat vor den Olympischen Spielen noch einmal vor heimischem Publikum präsentieren.

Die Läufe im Zweierbob starten am 6. Januar, 17.15 Uhr, und im Viererbob am 7. Januar, 13.45 Uhr. Abfahrt für den Sonderbus ist dabei am Sonnabend, 15.30 Uhr, und am Sonntag, 12.00 Uhr, vom Bahnsteig 12 ab Busbahnhof Pirna. Alle Teilnehmer erhalten ermäßigte Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro. Der Bustransfer an sich ist kostenlos. Anmeldungen werden ab sofort vom Kreissportbund entgegengenommen. (wovo)

Anmeldung unter 03501491900

