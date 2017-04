Shuttle-Dienst und Brötchen-Service Seit 2015 führt Familie Prange das Ferienhaus Montana in Bad Schandau. Es könnte zu Sachsens bester Unterkunft gekürt werden.

Dirk und Magda Prange freuen sich nicht nur über die gute Buchungslage in ihrem Ferienhaus Montana. Sie sind auch im Rennen um den „Gästeliebling 2017“. © Norbert Millauer

Noch wechseln sich die „Frei“- und „Belegt“-Schilder in den Ferienhäusern am Elbufer in Bad Schandau ab. Über Ostern wird sich das ändern, ist Magda Prange überzeugt. Mit ihrem Mann Dirk führt sie seit 2015 das Ferienhaus Montana. Die Saison geht gerade erst los, doch ihre zwei Wohnungen und zwei Zimmer sind schon gut gebucht. Magda Prange flitzt mit Bettwäsche und Putzmitteln durch die Wohnung im Erdgeschoss. Kaum sind die einen weg, kommen schon die nächsten. Vor allem junge Leute und Familien, fast durchweg aus Deutschland, buchen ihren Urlaub in dem Ferienhaus. „Wir können uns nicht beschweren. Bis Oktober sind wir schon jetzt gut ausgelastet“, sagt Dirk Prange. Zufällig hatte der 45-Jährige im Jahr 2015 mitbekommen, dass das historische, mit Holzbalken verzierte Haus Elbufer 73 zum Verkauf steht. Die damaligen Besitzer wollten es aus Altersgründen abgeben. Für Prange ideal: Der Inhaber des Restaurants Schlemmereck auf der Bergmannstraße plante damals, sich ein zweites Standbein aufzubauen.

Inzwischen hat er mit seiner Frau viel Arbeit und Geld in das alte Haus gesteckt: Terrasse und Bedachung im Hinterhof wurden erneuert, Fenster ausgetauscht, neues Laminat verlegt. Die Familien des Ehepaares haben sie dabei unterstützt und selbst zum Hammer oder Pinsel gegriffen. Zu seinem Glück konnte Prange die Arbeiten zügig umsetzen, denn unter Denkmalschutz steht das Haus nicht. „Sonst hätten wir es auch nicht gekauft.“ Trotzdem hätte es auch anders kommen können. Magda Prange war anfangs skeptisch. „Ich hab zu meinem Mann gesagt: Wir kaufen nie ein Haus in einem Hochwassergebiet“, sagt die gebürtige Polin, die ihren Mann 2012 kennengelernt hat. Erst vor knapp vier Jahren stand das Wasser in dem Haus bis fast zur Decke. Auch 2006 und 2002 drang die Elbe ins Erdgeschoss ein. „Aber als wir das Haus besichtigt haben, konnte ich nicht mehr Nein sagen“, schwärmt die 37-Jährige.

Auch die Gäste schwärmen. In Buchungsportalen wird das Montana mit Bestnoten prämiert. Bei Booking.com etwa bewerten Urlauber die Unterkunft im Schnitt mit einer 9,1 von 10. Auf der Plattform Trustyou ist das Montana beim Service sogar mit der bestmöglichen Punktzahl gelistet. Das ist auch dem Landestourismusverband Sachsen (LTV) nicht entgangen: Zum zweiten Mal kürt der Verein im August den „Gästeliebling“ im Freistaat. Damit wird die Herberge ausgezeichnet, in der die Gäste am zufriedensten sind. Das Ferienhaus Montana hat es in die Runde der letzten Acht geschafft. „Gäste loben in dem historischen Fachwerkhaus vor allem die moderne Einrichtung sowie die Herzlichkeit des Personals“, lobt der LTV.

Die Pranges freuen sich, dass ihre Arbeit gewürdigt wird, auch wenn sie sich keine großen Chancen auf den Titel ausrechnen. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn es klappt“, sagt Dirk Prange. Schließlich erhält der Gewinner einen Preis im Wert von 5 000 Euro. Viel wichtiger sind ihm aber die guten Rückmeldungen der Kunden. Im Montana werden die Gäste stets persönlich begrüßt und bei Bedarf vom Bahnhof abgeholt. Es gibt kostenloses WLAN, Tee und Kaffee sowie Spiele für Kinder. Auf Wunsch können sich Gäste sogar von der Bäckerei Schurz frische Brötchen liefern lassen. „In Hotels und auch vielen Ferienhäusern sind die Gäste meist sehr anonym. Wir legen dagegen viel Wert auf persönlichen Umgang.“

