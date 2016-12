Show mit bekannten Schlagersängern Mit einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Show begeistern Gitte und Klaus die Senioren zur Weihnachtsfeier.

Gitte und Klaus unterhielten die Senioren der Gemeinde Ostrau zur Weihnachtsfeier im Döbelner Volkshaus. © André Braun

Das war eine Überraschung. Die Senioren der Gemeinde Ostrau erlebten die Stars, die sie vom Oberhofer Bauernmarkt aus DDR-Zeiten kennen, hautnah. Gitte und Klaus boten eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Weihnachts-Show mit Liedern, Gedichten und Sketchen. Klaus entpuppe sich als Verkleidungskünstler. Er trat als Bäcker, Schneemann, Wintersportler und Klöppelfrau auf. Passend dazu gab es die Lieder.

Nach dem Programm holten sich viele Senioren ein Autogramm vom sympathischen Sängerpaar. Dieses verriet zum Beispiel, dass es am Heiligen Abend pünktlich um 18 Uhr eine Gans mit Klößen und am späten Abend Plätzchen gibt. Etwa 150 Senioren aus der Gemeinde Ostrau erlebten wieder eine sehr schöne Feier. Diese hatte die Mitarbeiterin der Gemeinde Birgit Müller mit fleißigen Helfern organisiert. „Wir sind ein eingespieltes Team. Da sitzt jeder Handgriff“, so Birgit Müller.

Seit zehn Jahren organisiert sie die Seniorenfeier der Gemeinde – am Mittwoch das letzte Mal. Sie geht im nächsten Jahr in den Ruhestand. Bürgermeister Dirk Schilling bedankte sich bei seiner Mitarbeiterin für ihren Einsatz. Doch die Senioren brauchen keine Bedenken zu haben. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder eine Feier. Dirk Schilling, der das Fest eröffnete, sprach über die vielen Dinge, die in diesem Jahr in der Gemeinde realisiert wurden. Dazu gehören unter anderem die Sanierung von vielen Straßen in den Ortsteilen, der Abriss eines Hauses in Münchhof und die Erneuerung von Straßenbeleuchtungen. Zwei Großprojekte haben sich verschoben – der Straßenbau in Kiebitz und der Bau des Einkaufsmarktes in Ostrau. (DA/je)

