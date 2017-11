Shopping-Adventskalender Zum Weihnachtsgeschäft locken die Händler in Radebeul-West mit Geschenken und Rabatten. Jeden Tag ist ein anderes Geschäft dran.

Cornelia Groß, Inhaberin der Apotheke am Westbahnhof, hält die Eins. Bei ihr öffnet sich am Freitag das erste Adventstürchen. Auf die Kunden wartet eine schokoladige Überraschung. Anschließend gibt es jeden Tag in einem anderen Geschäft ein kleines Adventsschmankerl. © Matthias Schumann

Radebeul. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Ein Geschäft eröffnen, ist leicht. Schwer ist, es geöffnet zu halten.“ Da geht es den Chinesen nicht anders als den Radebeulern. Erst recht in Zeiten von Zalando, Amazon und Co müssen sich die hiesigen Händler immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um die Kunden in ihre Geschäfte zu locken. Nadine Wollrad ist Meisterin darin. Obwohl die Radebeulerin selbst gar kein Geschäft führt, setzt sie sich leidenschaftlich für die Händler rund um die Bahnhofstraße ein. Viele Aktionen hat sie schon organisiert, zuletzt mit großem Erfolg das Frühlingsspektakel, zu dem viele Besucher kamen.

Jetzt hatte die junge Frau eine neue Idee, die das Weihnachtsgeschäft der lokalen Händler beleben soll. Denn für viele Ladeninhaber ist das eine der wichtigsten Einnahmequellen des Jahres. Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr in Radebeul-West eine Adventskalender-Aktion in den Geschäften geben, bei der die einzelnen Ladentüren sozusagen die Türchen am Kalender darstellen.

Jeden Tag lädt ein anderes Geschäft mit Überraschungen, kleinen Geschenken oder Rabatten ein. Welcher Laden an der Reihe ist, können die Kunden an der Zahl im Schaufenster erkennen. „Mir ist wichtig, dass die Radebeuler mit offenen Augen durch ihre Stadt gehen“, sagt Nadine Wollrad. Sie findet: Es muss nicht immer Dresden oder Amazon sein, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. Die Aktion „Türchen öffne dich“ soll deshalb zum Vor-Ort-Shoppen einladen. „Es ist etwas anderes, beim Einzelhändler einzukaufen, den man kennt, als im anonymen Kaufhaus.“ Mit der Adventsaktion soll die Kundenbindung zu den lokalen Geschäften gestärkt werden.

Welche Überraschung es in welchem Laden im Advent gibt, möchte Nadine Wollrad noch nicht verraten. Die Kunden sollen durch die Aktion ja möglichst oft auf die Einkaufsmeile gelockt werden und nicht nur kommen, wenn Sie ein Geschenk besonders interessiert. Ein paar Aktionen dürfen aber doch schon ausgeplaudert werden. Zum Beispiel das besondere Angebot vom Schuhsalon am 5. Dezember. Dort kann man einen Tag vor Nikolaus seine Schuhe noch mal richtig auf Vordermann bringen lassen.

Mit dabei ist auch das Spezialitätengeschäft Terra Mia. Für die Inhaber Daniela Di Paula und Salvatore Russo hat der Advent eine besondere Bedeutung. Denn am 21. Dezember vor einem Jahr haben sie ihren Laden in der Bahnhofstraße eröffnet. Das Fazit nach zwölf Monaten? „Wir sind sehr zufrieden“, sagen die beiden. Es dauere aber schon seine Zeit, um ein Geschäft richtig zum Laufen zu bringen. Inzwischen hätten sie aber viele Stammkunden, die regelmäßig die Feinkost aus Sizilien nachfragen. Auch privat sind die Ladenbetreiber in Radebeul angekommen. „Uns gefällt die Umgebung sehr gut. Wir sind hier heimisch geworden“, sagt Russo. Am Jubiläumstag gibt es im Geschäft für jeden Kunden ein kleines Geschenk.

Zusätzlich zum Adventskalender wird es auch wieder ein Weihnachtspektakel, das in diesem Jahr Weihnachtszauber heißt, geben. Am 9. Dezember öffnen alle teilnehmenden Läden ihre Türen von 10 bis 18 Uhr und draußen wie drinnen sind viele Überraschungen geplant.

Die Sächsische Zeitung verrät ab Freitag jeden Tag, welches Geschäft eine Adventsaktion bereithält.

zur Startseite