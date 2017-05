Shoppen zwischen Baustellen Die Kamenzer leben zurzeit gleich mit mehreren Plätzen, an denen gebaut wird. Die City-Initiative greift das Thema für den verkaufsoffenen Sonntag auf.

Die Händler von Kamenz, wie Daniela Burkhardt von Fuß und Schuh, laden trotz Baustellen zum einkaufsoffenen Sonntag ein. 14 bis 18 Uhr stehen viele Geschäfte offen. Und das Citymanagement bereitet Mitmachaktionen rund ums Thema Bauen vor. © René Plaul

Der Marktplatz ist eine Baustelle, die Bauleute sind auch am Damm zugange und die Bahnhofstraße wird gerade fertiggestellt. Der Bausommer hat Kamenz in diesem Jahr fest im Griff. Die City-Initiative greift diesen Zustand nun augenzwinkernd auf und lädt zum verkaufsoffenen Sonntag auf die Baustelle Kamenz ein. „Wir trotzen den Handicaps und den Einschränkungen, die solche Baustellen immer mit sich bringen, mit einem Baustellen-Event“, sagt City-Managerin Anne Hasselbach. Der Einkaufssonntag ist der erste, der im Frühsommer stattfindet, und 53 Händler und andere Gewerbetreibende beteiligen sich daran.

Einige Ladeninhaber greifen dabei das Thema auf. Das Spielzeuggeschäft Herrnsdorf hat zum Beispiel Baufahrzeuge in Miniatur im Angebot und der Wäscheladen Hautnah wirbt mit einem Baustellenabverkauf – Einzelteile zum halben Preis. Der bevorstehende Kindertag, der Schulanfang und der Frühling an sich spielen darüber hinaus eine Rolle. Eine ganze Reihe von Händlern locken mit Sonderangeboten und Rabatten. Ein großer Teil der Geschäfte öffnet in der Innenstadt rund um den Markt, die Bautzner Straße, der Zwingerstraße und dem Schulplatz. Darüber hinaus lädt das Sporthaus Lang auf der Nordstraße Kunden ein und das Möbelzentrum H & H Kamenz hat ebenfalls geöffnet.

Die City-Managerin Anne Hasselbach hat außerdem ein passendes Baustellenprogramm entwickelt. Überall in der Innenstadt wird es Mitmachstationen geben, an denen nicht nur Kinder zu Bauarbeitern werden können. Das Mosaikpflastern kann zum Beispiel auf dem Buttermarkt ausprobiert werden ganz in der Nähe der großen Marktbaustelle. Kartons lassen sich auf der Pfortenstraße zu Mauern, Barrikaden und mehr aufstapeln. Ein Bauwagen-Kino wird an der Ecke Bautzner Straße/Wallstraße aufgebaut und die Malhexe Birgit Modler lädt 14 Uhr zur Ausstellungseröffnung in ihr Atelier auf der Zwingerstraße ein.

Wissenswertes zum Einkaufssonntag zurück 1 von 5 weiter Die teilnehmenden Händler in der gesamten Stadt öffnen am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr ihre Türen. Die Mitmachstationen können ebenfalls in der Zeit angelaufen werden. Der Baustellen-Catwalk auf dem Markt hat als einzige Mitmachstation feste Zeiten. 15 Uhr und 16.30 Uhr laufen die Models über den besonderen Palettenlaufsteg. Der Hutbergverein lädt ebenfalls am Sonntag zum Tag der Parks und Gärten zu Führungen durch das Grün der Stadt Kamenz ein. Beginn der Führungen ist 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Schulplatz. Parkplätze weist die Stadt in der baustellenreichen Innenstadt auf dem Parkdeck, am Bönischplatz und auf den Parkflächen am Damm, an der Stiftstraße, an der Auenstraße und auf dem Aldi-Parkplatz aus. Der Elsterexpress fährt durch das gesamte Festgebiet bis zu H + H auf der Auenstraße. Die Innenstadt bleibt am Sonntagnachmittag autofrei. Quelle: Stadtverwaltung

Graffiti sprühen auf dem Markt

Sebastian Fichtner und Sarah Reinke werden Interessierten zeigen, wie schöne Graffiti gesprüht werden können. Besucher können das selbst an einem Bauzaun auf dem Markt ausprobieren. „Chance nutzen“, sagt Anne Hasselbach. Ein besonderer Programmpunkt, gerade für die Kinder und sicher auch die Väter, wird aber wahrscheinlich der Bagger an der Litfasssäule auf der Bautzner Straße sein. Ein Wasserspiel mit Dachrinnen und natürlich selbst gebastelten Schiffchen wartet auf die Kinder am Klostertor.

Die Mitmachaktionen sollen aber natürlich nicht in Arbeit ausarten. Das Citymanagement setzt deshalb bei der Station mit Schubkarren nicht auf Sand, sondern auf Luftballons und Geschicklichkeit. Besucher sollen versuchen, die Schubkarre, die mit Luftballons gefüllt ist, möglichst geschickt zur anderen Seite der Kirchstraße zu balancieren. Da hofft man doch, dass es nicht windig wird.

Zehn Mitmachstationen wird es geben. „Wir haben die Standorte so ausgewählt, dass es immer wieder Neues zu entdecken gibt“, sagt Anne Hasselbach. Ein besonderer Punkt ist sicher der Palettenlaufsteg auf dem Markt, auf dem in zwei Modenschauen die neueste Mode präsentiert wird. Lifestyle, Hautnah, Hügelmoden, Nachtfalter und sorbische Trachtenmode aus dem Neigungskurs der Königswarthaer Paulus-Schule wird auf dem Laufsteg präsentiert.

Dass der Tag der Parks und Gärten ebenfalls auf den Sonntag fällt, verstehen die Organisatoren nicht als Konkurrenz. Eher im Gegenteil. „Es gibt schöne Synergien zwischen den Veranstaltungen“, sagt Anne Hasselbach. Und so werden die Führungen des Hutbergvereins in die Mitmachaktionen einbezogen. Und nach dem Bummel durchs Grün lohnt sich der Bummel durch die Stadt.

zur Startseite