Shootingstars in Königsbrück Die ersten Kamelien blühen jetzt im Gewächshaus am Schloss. Sie bekommen in dieser Saison eine neue Begleitung.

Die Neuen machen sich mit den Blüten vertraut. Sophia Rudolph und Caprice Zickler sind seit wenigen Wochen die Kameliendamen in Königsbrück. © Jirka Hofmann

Die Rollen sind noch ungewohnt. Sophia Rudolph streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, Caprice Zickler nimmt sich vorsichtig eine der zarten Kamelienblüten. Die beiden neuen Kameliendamen sind erst seit wenigen Wochen im Amt und schon jetzt vergleichsweise häufig im Kamelienhaus anzutreffen. Das kann nicht verwundern. Es müssen einige Werbefotos gemacht werden. Die beiden ältesten Kamelien des Hauses haben nämlich schon viele, viele Blüten angesetzt.

Hinweistafeln zeigen den Weg

Der Heimatverein hat sich daher dazu entschlossen, am Sonntag die 18. Kamelienblütesaison einzuläuten. Die neuen Schilder, die in den vergangenen Wochen entworfen und angefertigt wurden, hat der Verein bereits an den Ortseingängen von Königsbrück aufstellen lassen. Neue Hinweistafeln zeigen den Besuchern zudem den Weg zu dem relativ versteckten Glashaus in der Nähe des Schlosses.

Die ältesten Kamelien, die in Königsbrück auch Schneeweißchen und Rosenrot genannt werden, blühen in diesem Jahr zuerst. Das ist nicht ungewöhnlich, aber auch nicht selbstverständlich. Im vergangenen Jahr war zum Beispiel eine der rosablühenden Spalierkamelien schneller. Der Heimatverein hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten Pflanze für Pflanze ein Drei-Generationen-Haus mit Kamelien aufgebaut. Die ältesten, wahrscheinlich rund 190 Jahre alten Kamelien bekamen damit Gesellschaft von deutlich jüngeren Stauden- und Spalierkamelien der Seidelschen Sammlung Zuschendorf.

Seltene Duftkamelien

Im vergangenen Jahr ist der Heimatverein zudem dazu übergegangen, noch eine seltene Duftkamelie zu zeigen und kleine Exemplare der Winterblume zu verkaufen. Die Kamelien im Schloss gehen vermutlich schon auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Damals erwähnt die Kirchenchronik zum ersten Mal ein mobiles Kamelienhaus am Schloss. Die Standesherren kümmerten sich wohl mehr oder weniger um die Pflanzen und zu DDR-Zeiten vergaß die Öffentlichkeit die Winterblüher fast ganz. Schließlich wurde der Heimatverein auf die kleine Sensation hinter den Gewächshausmauern aufmerksam gemacht, übernahm die Pflege und zeigte die Pflanzen zur Blütesaison vor 17 Jahren zum ersten Mal. Zehntausende Besucher sahen die Blüten seitdem. Deutlich mehr als 5 000 kamen allein in der vergangenen Saison. Der Heimatverein weitete das Angebot immer mehr aus, verkaufte Ableger der Kamelien und gestaltete erst im vergangenen Jahr einen neuen Verkaufsraum in einem Nebengelass des Kamelienhauses.

Familienfoto mit Kameliendame

Die Kameliendamen kommen seit einiger Zeit von der Königsbrücker Oberschule Arthur Kießling. Sie übernehmen Repräsentationsaufgaben und sind auch in der Saison häufiger im Kamelienhaus anzutreffen. Besucher können an einigen Sonntagen gegen eine Spende Familienfotos mit den Mädchen aufnehmen lassen. Dieses Angebot wurde in den vergangenen Jahren angenommen. Sogar Hochzeitspaare ließen sich schon mit den Kameliendamen ablichten. Die beiden Neuen Sophia und Caprice freuen sich auf die Aufgabe und haben vermutlich schon für die Eröffnung geübt. Bürgermeister der Umgebung und die stellvertretende Landrätin Birgit Weber haben sich angesagt.

Die Kameliensaison startet am Sonntag, 14 Uhr. Später sind die Kamelien immer sonntags 10 bis 17 Uhr zu sehen.

