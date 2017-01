Shitstorm wegen Waschbärenfell Die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge löst mit ihrem Pelz eine aufgeregte Diskussion aus.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge trägt Pelz. © Quelle: FB-Screenshot

Das Foto auf dem Facebook-Eintrag von Daniela Kuge zeigt die CDU-Landtagsabgeordnete mit einem dunklen Pelz um den Hals. Dazu schreibt die Meißnerin: „Waschbär erlegt und trägt sich klasse.“ Bild und Kommentar haben am Wochenende für einen sogenannten Shitstorm auf der Seite der 41-Jährigen gesorgt. Hunderte Kommentatoren lieferten sich im Internet einen teils unter die Gürtellinie gehenden Schlagabtausch.

Nach eigenem Bekunden hat die Parlamentarierin den in Riesa gefertigten Pelz in Meißen erstanden. Zudem verweist sie im Sozialen Netzwerk darauf, dass sie weiterhin Schuhe aus Leder trage. Auch dafür müssten letztlich Tiere sterben. Kuge-Unterstützer verteidigten den Erwerb des Waschbärenfells mit dem Verweis darauf, dass der sich massenhaft vermehrende Räuber die heimische Tierwelt massiv schädige und in einigen Regionen bereits geschützte Vogel- und Niederwildarten ausgerottet habe. Kritiker betonten, dass für Pelze Tiere sterben müssten und teils unter unwürdigen Verhältnissen gehalten und getötet würden. Am Sonntagnachmittag war Daniela Kuges Facebook-Seite nicht mehr erreichbar.

