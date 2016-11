Shisha-Bar im Getränkemarkt Es soll eine Imbissgaststätte mit Spielautomaten und Billardtischen entstehen. Anwohner haben Bedenken.

Ramazan Kilic aus Streumen, hier mit seiner Bauplanerin Ulrike Tüllner, will den ehemaligen Getränkemarkt in Stauchitz zu einer Imbissgaststätte und Shisha-Bar umbauen. Auch Spielautomaten und Billardtische sollen aufgestellt werden. © Jürgen Müller

Das Gelände rund um die ehemalige Gemeindeverwaltung in Stauchitz verfällt. Die Hoffnung, dass der Käufer etwas aus den Gebäuden macht, ist erloschen. Er hat lediglich Interesse an den Dächern, Solaranlagen aufstellen lassen. Ein Fleischerladen und ein Baustoffmarkt sind noch dort. Schlecker hat zu, die Physiotherapie ist umgezogen, ein Getränkemarkt ist dicht.

Doch zumindest in diese Räume soll jetzt wieder Leben einziehen. Ramazan Kilic aus Streumen will dort eine Imbissgaststätte einrichten, in der es unter anderem Döner gibt. Doch nicht nur das. Auch drei Spielautomaten und zwei Billardtische möchte er aufstellen. Und eine Shisha-Bar einrichten. Vor allem hieran erhitzen sich die Gemüter. Eine Shisha, auch: Schischa, ist eine Wasserpfeife arabischen Ursprungs.

In der Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht. Der Rauch wird zunächst durch ein mit Wasser gefülltes Gefäß gezogen. Dadurch wird der Rauch gekühlt und Schwebstoffe sowie wasserlösliche Bestandteile werden teilweise herausgefiltert. Es ist inzwischen unbestritten, dass das Wasserpfeife-Rauchen gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Der Rauch ist deutlich schädlicher als der von Zigaretten.

Nach einer Untersuchung des Gesundheitswissenschaftlers Brian Primack von der Pittsburgh School of Medicine kann ein Abend in einer Shisha-Bar in den Lungen bis zu 25 Mal so viel Teer hinterlassen, wie der Rauch einer normalen Zigarette. Beim Nikotingehalt übertrifft die Wasserpfeife die Zigarette noch um das Zweieinhalbfache, die Menge an eingeatmetem Kohlenmonoxid liegt zehnmal so hoch.

Einwohner und Gemeinderäte, die dem Vorhaben formal zustimmen müssen, fürchten, dass dort vor allem Jugendliche einer Gefahr ausgesetzt werden. Und nicht nur das: Sie fürchten, dass in der Bar der Drogenhandel blüht.

Ramazan Kilic, der aus der Türkei stammt und seit 1980 in Deutschland lebt, regt so was mächtig auf: „Für manchen ist wohl jeder Ausländer ein potenzieller Drogenhändler“, schimpft er. „Ich habe jedenfalls mit Drogen nichts am Hut“, so der 56-Jährige. Er hatte früher schon in Krefeld ähnliche Gaststätten und Bars. Heute ist er Chef des Streumener Entkernungs- und Beräumungsdienstes. Seine Frau betreibt seit drei Monaten einen Imbiss in Streumen.

Am liebsten möchte Kilic noch in diesem Jahr eröffnen. Auf insgesamt 200 Quadratmeter werden Gaststätte, Spielräume, Bars und Lagerräume entstehen. Drei bis fünf Leute will er fest einstellen.

Allerdings steht die Genehmigung des Landratsamtes noch aus. Die ist nötig, weil es eine Nutzungsänderung der Räume gibt. Formal muss der Gemeinderat zustimmen, das hat er inzwischen trotz aller Bedenken getan.

Es gäbe keinen Grund, das zu verwehren, nur weil man vermutet, dass dort mit Drogen gehandelt werden könnte, sagte der Stauchitzer Bauamtsleiter Dirk Zschoke zur Gemeinderatssitzung. In Deutschland könne jeder eine Gaststätte aufmachen, das müsse lediglich angezeigt werden. „Es steht uns nicht zu, das zu verhindern. Wenn etwas passieren sollte, müssen die Behörden eingreifen“, so Zschoke. Gemeinderat Rüdiger Lorenz sieht keinen Nutzen für die Gemeinde. Es sei schade um die gesamte Fläche: „Das wäre ein schöner Eigenheimstandort gewesen“, sagte er. Doch die Gemeinde hatte kein Vorkaufsrecht, erklärt Zschoke.

Auch Gemeinderat Karl-Heinz Kniesel warnt: „Wir sollten das nicht vorschnell verurteilen.“

