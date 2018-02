Shisha-Bar bereits wieder geschlossen

Zittau. Nach SZ-Informationen ist die zum Jahresbeginn eröffnete „Syrische Shisha-Bar“ in der Zittauer Schulstraße schon wieder geschlossen. Der Syrer Omar Elmuhamad hat das Lokal, früher als „Hai Phong Bar“ bekannt, beim vietnamesischen Hausbesitzer gemietet. Er ließ zwei orientalischen Wandbilder an die historische Fassade des denkmalgeschützten Hauses malen. „Das Aufbringen der Malereien erfolgte ohne vorherige Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde“, erklärte die Landkreis-Verwaltung Mitte Februar auf Anfrage der SZ. Das Amt wollte den Vorgang prüfen, weil noch unklar sei, welche Größe die Werbung tatsächlich in Summe einnehme. Deshalb könne noch keine Aussage zur Genehmigungsfähigkeit getroffen werden, so das Landratsamt damals. (mh)

