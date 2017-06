Shelter zugehangen Damit Vögel und Fledermäuse hier nicht mehr brüten, wurden die Shelter auf der Nordfläche mit Netzen verhangen. Dann verschwinden sie ganz.

Am Tor zur Nordfläche kündet eine neue Bautafel von Großem.

Fledermaus und Co sollen gar nicht erst einziehen. Sonst werden aufwendig Quartiere für Tiere gesucht, doch diesmal ist alles ganz anders. Vögel und Fledermäuse sollen es sich hier nicht gemütlich machen, denn diese Shelter werden bald abgerissen. Deshalb wurden die Öffnungen allesamt mit großen Netzen verhangen. Sonst kündet fast nichts von den umwälzenden Veränderungen, die hier auf der 230-Hektar-großen Nordfläche bevorstehen.

Tatsächlich werden hier bald Erdmassen in Größenordnung umgewälzt. Über 205 000 Tonnen Erdreich hat der Freistaat Sachsen nach Untersuchungen als hochgradig kerosinverseucht eingestuft – ein Fakt, der keinem Großinvestor zu vermitteln ist, um den das Land Sachsen schließlich auf internationalem Parkett werben will. Also hat sich der Freistaat zur größten Erdaustausch-Aktion entschlossen, die es bislang gegeben hat. Von 2018 bis zum Jahr 2022 werden täglich rund 350 Kubikmeter Erde ausgebaggert, mit Lkw zum nicht mehr genutzten Nord-West-Abschnitt der Landebahn und zum sogenannten Vorfeld gefahren. Dort werden die Erdmassen in langgestreckten Mieten aufgehaldet. Riesige Umsetzer sorgen dafür, dass die Erde Luft bekommt, feucht gehalten wird und wenn nötig noch Nährstoffe zu Zusatz bekommen. Denn den eigentlichen Job sollen Mikroben machen. Sie werden millionenfach dafür sorgen, dass das kohlenwasserstoffhaltige Kerosin abgebaut wird. Die Umweltingenieure sorgen lediglich für den stets reich gedeckten Tisch und den nötigen Appetit der Mikroben. Den anzuregen, wird Aufgabe der Umweltingenieure sein. Die Firma, die Aushub und Fahrbetrieb übernimmt, wird noch ausgeschrieben. Für die Bürger ist gut – die gigantischen Erdmassen werden nicht über die B101 sonst wohin gefahren. So war es nämlich ursprünglich geplant. Bis der Freistaat auf den Dreh kam, dem Betreiber der Flugplatzes, Wolfgang Bothur, einen Teil der Landebahn zu kündigen und die riesige Bodenbehandlungsanlage gleich vor Ort aufzustellen. Der war zwar über diesen Schachzug des Flächeneigentümers wenig amüsiert, schon deshalb, weil die gedankliche Vorlage dafür von ihm kam. Der Unternehmer wollte die Kosten für die nötige neue Markierung der in Betrieb befindlichen Landebahn durch Vermietung eines Teils der Rollfläche decken. Da erst ging dem Freistaat auf, dass er die Fläche auch selbst nutzen könnte. Den Großenhainern bleibt dadurch zumindest die kommenden Jahre ein Lkw-Verkehr in nie gekannter Größenordnung erspart. Dennoch muss das Projekt „Erdaustausch“ von einer Reihe von Schutzmaßnahmen begleitet werden.

Die Auflagen sind streng: Die Lkw-Ladeflächen müssen beim Transport von einer der sieben Aushubstellen zur Bodenbehandlungsanlage abgedeckt werde. Die Lager- und Arbeitsflächen müssen gereinigt, bei Trockenheit bewässert werden. Es darf nur Tempo 15 gefahren werden, die Fallstrecke auf die Halden soll durch entsprechende Höhen der Mieten vermindert werden, damit es nicht in der ganzen Gegend stiebt und staubt. Das weithin sichtbarste Zeichen, dass hier Großes passiert, dürfte allerdings der fast vier Meter hohe Erdwall sein, der in Richtung Süd angelegt wird – als Schutz der dort angesiedelten Firmen vor zu viel Staubentwicklung. Nach vier bis sechs Jahren, so die Schätzungen des Freistaates, sollen Großenhains Kerosinseen nur noch Geschichte sein.

