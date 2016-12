SGD erwartet unberechenbaren Gegner

Dresdens Trainer Uwe Neuhaus muss seine Mannschaft beim Heimspiel am Freitag auf einen unbekannten Gegner einstellen. © Robert Michael

Fast die gesamte Vorbereitung war mal wieder umsonst. Am Sonntag hatte der Karlsruher SC Cheftrainer Tomas Oral beurlaubt, Dynamos Gegneranalyse war damit überholt. Ein neuer Trainer ändert fast immer irgendwas - die Taktik, die Aufstellung, manchmal beides. Der KSC beförderte den bisherigen U19-Coach Lukas Kwasniok (35) zur Interimslösung, was die Sache noch schwieriger macht. „Als Erster ist unser Scout rotiert“, beschreibt Uwe Neuhaus das Treiben hinter den Kulissen. „Er kannte jemanden, der wiederum die Mannschaften kannte, die Kwasniok bisher betreute.“ Also vor allem die KSC-Junioren. Für Neuhaus ist besonders wichtig: Mit welchem System lässt sein neuer Kollege spielen? Die Erkenntnis: Vorwiegend im 4-1-4-1, „aber etwas defensiver“ als das Karlsruher Profiteam bisher.

Die Vorbereitung auf den Gegner gewinnt immer mehr an Bedeutung. „Einfach zu sagen: Der Gegner hat jetzt einen neuen Trainer, schauen wir mal was passiert und in der Halbzeit können wir dann reagieren - das wäre unprofessionell“, erklärt der Dynamo-Coach. Zweimal schon erlebten die Schwarz-Gelben in dieser Saison eine ähnliche Situation, als die Cheftrainer des Gegners kurz vorher beurlaubt wurden, zweimal gingen die Spiele verloren: die Pokalpartie gegen Bielefeld und das vergangene Punktspiel bei 1860 München.

Es ist nicht das einzige schlechte Omen vor dem Anpfiff am Freitag um 18.30 Uhr: Die einzigen beiden Siege feierte der Tabellen-16. gegen Aue und Würzburg - zwei Aufsteiger also. Mit Dresden wartet jetzt der dritte. „Dann werden wir eben auch diese Serie beenden“, meinte Neuhaus. Ein Wiedersehen gibt es mit den Ex-Dynamos Martin Stoll und Bjarne Thoelke, die sich in Dresden nicht richtig durchsetzen konnten, beim KSC jedoch Stammkräfte in der Innenverteidigung sind.

Kwasniok hat angekündigt, Dynamo überraschen zu wollen. Auf Tikitaka möchte er dabei jedoch verzichten. Die Mannschaft müsse bereit sein, zu leiden, erklärte er. Ob auch Neuhaus den Gegner mit einer ungewöhnlichen Aufstellung überraschen wird, ließ er wie gewohnt offen. Möglich wäre, dass der Tabellen-Siebente erstmals mit einer Doppelspitze beginnt und dafür der zuletzt formschwache Andreas Lambertz auf die Bank muss. Kein Geheimnis ist dagegen, dass Marvin Stefaniak, Giuliano Modica sowie Hendrik Starostzik weiterhin verletzt fehlen, das Knie von Marco Hartmann ist zwar weiter gereizt, der Kapitän kann aber trotzdem spielen.

Voraussichtliche Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Ballas, Fabian Müller - Gogia, Hartmann, Aosman, Berko - Testroet, Kutschke.

