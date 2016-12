SG überwintert an Tabellenspitze Nach dem Heimsieg gegen LVB haben die Döbeln/Harthaerinnen alle Titelkarten in der Hand.

SG-Spielerin Katja Hempel behauptet den Ball. © Dietmar Thomas

Im letzten Punktspiel des Jahres bezwangen die Frauen der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha die zweite Vertretung der Leipziger Verkehrsbetriebe mit 5:1 (1:0). Damit überwintern die Mittelsächsinnen an der Tabellenspitze.

Von der Papierform her schien die Begegnung gegen die Connewitzerinnen eine einfache Sache zu werden. Doch die schwierigen Bodenverhältnisse bereiteten beiden Mannschaften zunächst erhebliche Probleme und ließen keinen wirklichen Spielfluss aufkommen. Gleich die erste sich bietende Großchance nutzten die Gastgeberinnen durch Denise Wittig zur Pausenführung. Nach dem Wechsel setzen die Lok-Frauen weiter Akzente. Ein Eigentor der Gäste in der 57. Minute sowie Treffer von Susann Grandke (2) und Jana Uschner brachten die Döbeln/Harthaerinnen eingültig auf die Siegerstraße. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Leipzigerinnen zum 2:1 nichts. Nach der Winterpause trifft das SG-Team nun am 26. Februar auf den Tabellenvierten SpVgg 1899 Leipzig. (DA/ala)

SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha - SG LVB II 5:1 (1:0)

SpG Döbeln/Hartha: V. Liebschner, Potas, Pinkert, Schmidt, Werner, Hempel, Rathmann (71. Matthias), Eschner, Grandke, Uschner (81. Schwärig)

Tore: 1:0 Wittig (15.), 2:0 Höllein (57. Eigentor), 2:1 Langer (65.), 3:1 Grandke (69.), 4:1 Uschner (79.), 5:1 Grandke (80.)

Schiedsrichter: Schaupke (Grimma)

Zuschauer: 20

zur Startseite