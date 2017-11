SG-Nachwuchs kämpft grandios Im letzten Gruppenspiel gelingt den jungen Rödertalerinnen ein knapper Sieg über Hamburg.

Isabel Wolff vom SG Rödertal/Radeberg © Christian Kluge

Handball, Jugend-Bundesliga. Zum Einzug in die nächste Runde hat der 19:18-Heimerfolg der SG Rödertal/Radeberg am Sonntag zwar nicht gereicht, aber das Team vom Trainerduo Steffen Wohlrab/Mirko Schulz hat sein Leistungsvermögen endlich unter Beweis stellen können. „Wir müssen den AMTV Hamburg mit acht Toren Differenz schlagen“, war der 17-jährigen Isabel Wolff und ihrem Team schon vorher klar. Denn das Hinspiel war mit 20:27 verloren worden – und bei Punktgleichheit zählt in der Tabelle dieser Dreiergruppe die bessere Bilanz im direkten Vergleich. So haben die SG-Mädels und Hamburg nun beide 2:6-Zähler auf dem Konto, aber der AMTV ist hinter Spitzenreiter HSG Blomberg-Lippe (8:0 Pkt.) eine Runde weiter. Dabei hätte es schon am Sonnabend in Großröhrsdorf fast eine Sensation gegeben, denn Blomberg-Lippe lag gegen Rödertal/Radeberg in der 51. Minute – nach einem Doppelschlag von Luisa Lucas – mit 21:23 zurück. Aber knapp drei Minuten vor Schluss brachte HSG-Torjägerin Camilla Flora Mueller ihr Team mit dem 25:24 auf die Siegerstraße – und dabei blieb es. (ck)

