Fußball-Kreisoberliga SG Canitz ist Herbstmeister Beim 4:0 über Meißen-West sieht Torschütze Matti Mischke die Rote Karte. Lommatzsch verliert überraschend in Berbisdorf.

Canitz. Mit elf Siegen, einem Remis und einer Niederlage hat sich die SG Canitz die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga gesichert. Am letzten Hinrunden-Spieltag setzte sich der Spitzenreiter zu Hause gegen den SV Fortschritt Meißen-West mit 4:0 (2:0) durch. Toni Schurig (18., 86.), Matti Mischke (27.) und Mario Lehmann per Strafstoß (82.) erzielten die Tore. Mischke sah allerdings in der 54. Minute die Rote Karte und fällt damit zum Rückrundenstart am 11. März aus.

Verfolger Meißner SV (drei Punkte zurück) feierte einen 8:0 (4:0)-Heimsieg über Traktor Priestewitz. Andre Salomon (2), Franz Krauspe, Christian Böhme, Florian Hartung, Bernd Köster und Stefan Schulz trafen. Zudem unterlief Philipp Münch ein Eigentor. Dagegen verpasste die Großenhainer Reserve daheim gegen den SV Lamperstwalde einen Sieg, obwohl die Führung durch Marcus Murek (35.) bis in die Nachspielzeit Bestand hatte – Marcus Richter glich für die Gäste aber noch aus (90.+1).

Aufsteiger Lommatzscher SV beendete die erste Halbserie auf Platz vier, wobei die Partie in Berbisdorf überraschend 1:2 verloren wurde. Max Mißbach hatte den LSV mit 1:0 in Front gebracht (23.), aber Rico Gommlich (65./Strafstoß) und Robert Wagner (76.) drehten mit ihren Toren das Spiel. Ein Kunststück brachte der Berbisdorfer Ralf Petzold fertig. In der 92. Minute eingewechselt, sah er 180 Sekunden später die Gelbe Karte und flog in der siebenten Nachspielminute mit Gelb-Rot vom Platz. Insgesamt ließ Schiedsrichter Chris Röder zwei bzw. acht Minuten nachspielen.

Kögler ist die Tormaschine der Liga

Die SG Kreinitz (5.) stellt nach Canitz und dem Meißner SV das offensivstärkste Team der Liga. In Riesa überrollte der Landesklasse-Absteiger die überforderte Stahl-Reserve mit 7:0 (3:0). Rene Kögler erzielte drei Treffer und führt die Liga-Torschützenliste souverän an: 23 der 45 Kreinitzer Tore gehen auf sein Konto. In den letzten drei Serien in der Kreisoberliga (2013/14, 2014/15 und 2015/16) hatte Kögler insgesamt 107 Treffer markiert. Selbst in der Vorsaison hatte der Kreinitzer Goalgetter 14 „Buden“ in der Landesklasse Mitte gemacht.

Der SV Strehla (11.) beendete die Hinrunde mit nur zehn Zählern. Die Heimpartie gegen den Tabellensechsten LSV 61 Tauscha ging mit 2:3 (1:2) verloren. Zwar traf Max Götze schon in der ersten Minute, aber Felix Haberecht unterlief ein Eigentor (12.). Fred Kühne (32.) und Ulrich Gründling (60.) brachten Tauscha mit ihren Treffern auf die Siegerstraße – Tom Reiche (68.) gelang lediglich noch der Anschlusstreffer.

Der TSV Radeburg (9.) feierte gegen den FV Zabeltitz (2:0) den vierten Heimsieg. Andreas Thieme und Marco Franke waren in den letzten sieben Minuten der regulären Spielzeit erfolgreich. (pr/js)

