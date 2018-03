Sexy nights vertreiben die Kälte

© HY-photo Gernot Menzel



Die Zeit der eisigen Nächte nähert sich in diesem Winter in der Lausitz ihrem Ende. Im Lausitz-Center war es Samstagnacht ohnehin heiß. Auf mehreren Floors konnte bei den sexy nights zu verschiedenen Musikrichtungen getanzt und gefeiert werden. Die Verwandlung der Einkaufsmeile zum vermutlich längsten Club der Region wird übrigens längst nicht nur von jungen Leuten besucht, sondern auch von Angehörigen der Ü-40- Generation. Und natürlich dürfen an einem solchen Abend die bezaubernden Gogo-Tänzerinnen nicht fehlen. Fotos:Gernot Menzel

