Sexueller Übergriff auf 16-Jährige Ein 19-Jähriger soll das Mädchen nach einer Feier belästigt haben. Ein Bekannter der 16-Jährigen konnte Schlimmeres verhindern.

Wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffes auf eine Jugendliche ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 19-Jährigen aus Mittweida. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wurden die Beamten am Sonnabend gegen 4.30 Uhr in die Straße Am Schwanenteich gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren das Mädchen und der junge Mann Gäste einer Feier. Gemeinsam verließen sie die Lokalität, in der Nähe wurde der 19-Jährige nach Angaben der Jugendlichen schließlich zudringlich.

Ein 18 Jahre alter Bekannter der 16-Jährigen kam glücklicherweise hinzu. Er zog den Tatverdächtigen von ihr weg und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeikräfte fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach den ersten polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Samstags wieder aus der Dienststelle entlassen. (DA)

