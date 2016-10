Sextäter wird gesucht Der Unbekannte entblößte sich vor Mädchen. Er hat einige besondere Merkmale an sich.

Wer kennt diesen Mann mit Leberfleck? © Phantombild

Die Dresdner Polizei fahndet im gesamten Elbtal zwischen Schöna und Strehla nach einem Mann, der sich im Mai an der Kötzschenbrodaer Straße im Dresdner Stadtteil Mickten vor zwei Mädchen entblößt hatte.

Der Unbekannte war am Elbufer unterhalb der Kötzschenbrodaer Straße (Höhe Trachauer Straße) unterwegs und schob sein Fahrrad. Als die zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren auf ihn zukamen, bemerkten sie, dass er sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Wenig später entfernte sich der Mann in Richtung Flutrinne .

Der Täter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, zwischen 160 Zentimeter und 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze gelockte braune Haare und einen auffälligen Leberfleck an der Wange sowie zugewachsene Augenbrauen. Zudem trug er eine Kette, die als Hawaiikette mit Reißzähnen beschrieben wurde. Bei seinem Rad handelt es sich um ein dunkles Herrenrad.

Zwischenzeitlich konnte die Polizei mit Hilfe der Geschädigten ein Phantombild des Mannes erstellen. Von dessen Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Identität des Unbekannten. (SZ)

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen:Telefon 0351 4832233

