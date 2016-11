Sexbombe der Burlesque Miss Evi verlockt und rockt das Kurländer Palais – ein unheiliger Abend.

Miss Evi bringt im Kurländer Palais rund 160 Gäste auf Touren. © Michael Schmidt/PR

Hat keine Luft und wackelt nicht. Dafür sitzt es, das Kleid, auf Miss Evis Hintern und Hüften. In schimmernder Glitzerhülle schwingt sie sich über ihren Bühnenlaufsteg des Abends: die Sexbombe der Burlesque. Sie ist zurück, wie die Adventszeit, und feiert das Wiedersehen mit dem Publikum. Was eigentlich Quatsch ist, weil kein Advent eine zweite Chance bekommt. Evi schon. Das Tier auch. Und mit ihnen Drummer David. Gemeinsam haben sie die neue Weihnachtsshow „Cabaret im Palais“ inszeniert. Im vergangenen Jahr war sie ein großer Erfolg. Die Premiere verspricht Gleiches für diese Saison.

Never change a winning team, nicht auf dem Spielfeld und nicht auf der Bühne. Miss Evi und ihr Lebens- und Showpartner Mr. Leu sind in ihrer Kunst ein eingespieltes Doppel, musikalisch saugend aufeinander abgestimmt, im Witz verwandt, und gegenseitiges Kontrastprogramm zugleich. Während Leu, den sein Vollweib „das Tier“ titelt, den Abend zurückhaltend angehen lässt, gibt Evi vom ersten Takt an alles, was sie zu bieten hat – optisch, stimmlich, spielerisch. Aufs klatschenge Kleid scheint sie sich ihre Botschaft geheftet zu haben: Damen, seid opulent, und Männer, kommt klar damit! Oder besser noch: Findet es attraktiv. Erschrockene Blicke aus dem Publikum ist Evi gewöhnt, sie spornen sie an. So jauchzt und atmet sie schwer, schnurrt und gurrt und lässt jeden Zweifel daran verschwinden, dass Sex-Appeal ein dehnbarer Begriff ist.

Ihr Erziehungsziel ist unübersehbar: Erotik hat nicht zwingend mit Hungergröße XS zu tun, auf die Ausstrahlung kommt’s an. Doch Korpulenz und Präsenz sind das eine, Stimme das andere. Evis Gesang ist studiert und begnadet, eine hochprofessionelle Mischung, die sich mit der Lust am Interpretieren vereint. Tom Jones‘ Hit „Sex Bomb“ mit so viel Zartheit und Witz gesungen, schlägt die Version des Palastorchesters. Und wer meint, dass im Variantenreichtum der „Last Christmas“-Jünger kein Wunsch mehr offen bleibt, hat sich getäuscht. Evi und das Tier erfüllen einen, von dem niemand wusste, dass es ihn gibt. Was Mr. Leus Solo betrifft – das lässt sich nicht beschreiben. Es ist Zeit, Zeit, Zeit, es im Kurländer Palais live zu erleben.

Auch in diesem Jahr ergänzen Artisten das Programm der Dinnershow. Das Strange-Comedy-Duo bietet Gaudi für verschiedenste Humorverständnisse. Da folgt Grandioses auf Sonderbares. Die Strapatenkünstlerin Miss Margo lässt sich die Strapazen ihres Hochleistungssports in locker-leichter Verhüllung nicht anmerken und begeistert einhellig. Um bei der Kunst zu bleiben: Das Kochen gehört dazu: Rauchforellen-Mousse, Lackierte Ente mit Rotkohl und zum Abschied Schokoladen-Ingwer-Cappuccino. Applaus, Applaus!

Cabaret im Palais, bis 21. Dezember, 29./30 Dezember, 6./7. Januar. Tickets ab 58,50 Euro; Tel: 4219990

