Aus dem Gerichtssaal Sex mit dem Freund der Freundin? Drei Freundinnen sollen eine weitere Frau verprügelt haben, als ihr Plan schiefging, sie wegen einer Männergeschichte zur Rede zu stellen.

© Symbolfoto: dpa

Wo sind die Männer, wenn man sie mal braucht? Diese Frage drängt sich nach einem Prozess auf, der am Donnerstag vor Jugendrichterin Susanne Burbach-With im Amtsgericht Dresden begonnen hat. Drei Frauen (18, 22, 36) müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Das Trio soll im August 2014 nachmittags in eine Wohnung in der Friedrichstadt gestürmt sein. Ziel war es wohl, die Mieterin zur Rede zu stellen. Denn: Die 33-Jährige soll sich mit dem Freund der 22-Jährigen unangemessen vergnügt haben. Laut Anklage habe es in der Wohnung einen lautstarken Streit gegeben, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Die 22-Jährige habe dabei die Mieterin so geschlagen, dass sie zu Boden ging. Als sie von der 22-Jährigen mit Küchenmessern bedroht worden sei, flüchtete sie aus ihrer eigenen Wohnung. Draußen habe es eine erneute Konfrontation gegeben, wo das Trio mehrfach auf die Frau eingetreten haben soll.

Alle drei Angeklagten gaben zu, dass sie mit der 33-Jährigen etwas zu klären hatten. Sie habe gewusst, dass sie die Finger von dem Freund zu lassen habe. Die Frauen bestreiten jedoch die massiven Schläge und Tritte. Vielmehr hätten sie der 33-Jährigen das Messer aus der Hand gerissen.

Ja, es ging um den Freund der 22-Jährigen. Die Angeklagten sparten nicht, reichlich dreckige Wäsche zu waschen. In ihrer Polizeivernehmung soll die 36-Jährige etwa gesagt haben, die Geschädigte habe tagelang Sex mit dem Freund ihrer Freundin gehabt. Im Prozess sagte sie nun, sie könne sich nicht mehr so genau an Details erinnern. Offenbar waren der Freund der 22-Jährigen und ein weiterer Mann in der Wohnung der Mieterin. Von beiden fehlt jede Spur. Der Prozess wird fortgesetzt.

