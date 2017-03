Severin Thiele rast zum Titel Der Schirgiswalder holt bei der Deutschen Schülermeisterschaft am Oberjoch die Goldmedaille im Team-Parallelslalom.

Unterwegs zu Gold bei der Deutschen Schülermeisterschaft: Der Schirgiswalder Severin Thiele. © privat

Ski alpin. Zum Abschluss der diesjährigen Wintersaison fand am Oberjoch im Allgäu die Deutsche Schülermeisterschaft statt. Aufgrund der Ergebnisse im Deutschen Schülercup bzw. dem Stand in der Schülerpunkteliste waren aus Sachsen Enya Pfister (TSV Ebersbach), Hanna Gärtner (SC Schöneck) und der Schirgiswalder Severin Thiele (SC Rugiswalde) für den Saisonhöhepunkt qualifiziert. Im Riesenslalom kam Severin Thiele auf der sehr weichen Piste nicht so recht in Fahrt und belegte am Ende Rang zehn. Im Slalom erwischte der Schirgiswalder im ersten Durchgang einen fast perfekten Lauf – aber kurz vor dem Ziel schied er nach einer Bodenwelle aus.

Nun lagen alle Hoffnungen auf dem Parallelslalom. Sollte das der krönende Abschluss der Schülerkarriere von Severin Thiele werden? Er startete mit dem Team Chiemgau II in sein letztes Schülerrennen, bevor er in der kommenden Saison 2017/18 in die Jugendklasse wechselt.

Im Achtelfinale gegen Werdenfels III gewann das Thiele-Team alle vier Läufe und kam in die nächste Runde. Im Viertelfinale ging es nun gegen das Team aus dem Bayerwald, dem Gegner des verlorenen Halbfinales vor zwei Jahren. Nach vier Läufen stand es 2:2 – aber Chiemgau II erreichte das Halbfinale aufgrund der besseren Einzelzeiten bei den Jungs und Mädchen.

Hier wartete nun das Heimteam aus dem Allgäu – und wurde klar mit 3:1 bezwungen. Im Finale ging es nun gegen das Team aus dem Oberland mit der zweifachen Deutschen Schülermeisterin. Nach den beiden Mädchenläufen stand es 1:1, jedoch mit einer fabelhaften Zeit für das Oberland. Danach holte Moritz Koller den nächsten Punkt für Chiemgau II. Nun lag alle Last auf Severin Thiele. Mit einem erneut fehlerfreien Lauf holte er den dritten Punkt für sein Team und gewann den Deutschen Titel im Team-Parallelslalom. (tt)

