Sessel-Ausverkauf im Rundkino Das Rundkino verkauft ab Montag 898 alte Kinositze. Auf Facebook ist die Nachfrage bereits groß. Neu ist die Idee mit dem Sesselverkauf aber nicht.

Noch stehen die Klappsitze im Saal Eins des Rundkinos. Am Montag werden sie abgeschraubt und können dann in Dresdner Wohnzimmer umziehen. © PR

Einen roten Kinosessel im Wohnzimmer – das Dresdner Rundkino macht’s möglich. Kinosaal Eins soll für etwa 300 000 Euro neue Sitze und Böden bekommen. Die alten Sitze landen aber nicht auf dem Müll, sondern können ab Montag für je zehn Euro erworben werden. Daran haben offenbar viele Dresdner großes Interesse. Die Aktion wird bei Facebook beworben und wurde dort mehr als 100-mal geteilt.

Dass die Dresdner Klappsessel mögen, hat sich schon bei früheren Aktionen ähnlicher Art gezeigt. So verkaufte der Kulturpalast vor einigen Jahren im Zuge der Renovierung seine alten Sessel. Und die gingen bereits weg wie warme Semmeln, dabei waren sie nicht mal rot, sondern grau.

Wer einen Kinosessel erwirbt, sollte bedenken, dass dieser nicht eben ein Leichtgewicht ist. Ein kleiner Stuhl wiegt bereits mindestens 20 Kilogramm. Es können aber auch Doppelsitze für 20 Euro erworben werden, und die wiegen entsprechend mehr. Wer die Sessel im Wohnzimmer oder im Heimkino aufstellen will, muss sich außerdem Gedanken über deren Befestigung machen.

Die Dresdner nehmen Klappsessel allerdings nicht nur gerne mit nach Hause, sie sind auch fleißige Stuhlpaten. So kann man sich in Kulturpalast und Staatsoperette seine „persönlichen“ Stühle sichern. Die Staatsoperette hat insgesamt etwa 700 Stühle im Angebot, 505 davon haben bereits einen Paten gefunden. „Damit sind wir zufrieden“, sagt Josef Hintermeier, Schriftführer des Fördervereins. „Wir möchten aber gerne die restlichen Stühle auch noch verkaufen.“ So günstig wie die alten Kinosessel ist das allerdings nicht. 500 Euro kostet der personalisierte Sitzplatz in der Operette, das Geld wird zur Verbesserung der Akustik verwendet.

Die Erlöse vom Kinosesselverkauf sollen einem guten Zweck zukommen. Welcher genau ist noch nicht klar. „Wir haben verschiedene Ideen“, so Kinoleiterin Sophie Erler. Der Verkauf der Sessel beginnt am Montag ab 12 Uhr und geht dann die ganze Woche.

zur Startseite