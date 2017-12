Serpentinen bekommen neuen Asphalt Ein Teil der Staatsstraße auf Hohnsteiner Gebiet wird saniert. Das sieht ein Programm des Freistaats vor.

© Archiv: Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Die Stadt Hohnstein profitiert gleich mit mehreren Vorhaben aus dem Decklagenprogramm des Freistaates Sachsen. Der lässt in den nächsten Jahren einen Teil der Staatsstraßen auch auf Hohnsteiner Flur sanieren. So soll unter anderem auf der Straße zwischen Ulbersdorf und Sebnitz eine neue Asphaltschicht aufgezogen werden. Auch die Serpentinen ab- und aufwärts sollen erneuert werden. Konkrete Termine gibt es noch nicht. Außerdem soll die holprige Ortsdurchfahrt Stürza bis nach Heeselicht gebaut werden, einschließlich der Zufahrt zum neuen gemeinsamen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Auf Hohnsteiner Flur liegt dabei der Kreuzungsbereich an der Rennstrecke, der ebenfalls mit umgestaltet werden soll, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). In diesem Zusammenhang habe er angeregt, auch den Kreuzungsbereich in Heeselicht in Richtung Polenztal mit in die Planungen einzubeziehen und auszubauen. Ob es dazu kommt, ist noch nicht sicher. Der Bürgermeister würde dies jedoch als sinnvoll erachten, wenn sowieso dort gebaut werde. (SZ/aw)

