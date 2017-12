Athletik-Vierkampf Seriensieger holt sich erneut den Pott

Symbolfoto © Robert Michael

Lampertswalde. Auch in diesem Schuljahr 2017/2018 fand wieder das Finale der Grundschulen im Athletik-Vierkampf im Rahmen der gleichgestellten Wettkämpfe in Sachsen statt. Unterstützt und durch viele Helfer – wieder mit einer Sportfitnesskaufmannsklasse 1. Lehrjahr des BSZ Technik und Wirtschaft Riesa- wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg.

Rund 90 Grundschüler aus sieben Schulen waren in Lampertswalde in den Disziplinen Hockwende, Seilspringen,Kletten und Bumeranglauf am Start. Dafür gab es Punkte, die zur Vierkampfleistung addiert wurden.

Am Ende gab es strahlende Medaillengewinner sowohl in der Einzel- als auch der Mannschaftswertung. Die Lampertswalder Kinder konnten ihren Pokalsieg aus dem letzten Jahr verteidigen. Wieder Platz 2 belegte die Grundschule aus Priestewitz und Bronze gewann die Grundschule Kalkreuth. (SM)

