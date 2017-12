Boxen Serienmeisterin Holte 2017 erneut DM-Gold: Emiliy Mauermann.

Jung und erfolgreich: Emily Mauermann vom Roßweiner SV. © Dietmar Thomas

Roßwein. Bei den Deutschen Meisterschaften der Frauen stand auch in diesem Jahr die 17-jährige Emily Mauermann vom Roßweiner SV, die am Landesstützpunkt in Chemnitz trainiert, auf dem obersten Treppchen. Bereits zum dritten Mal in Folge ist sie Deutsche Meisterin geworden und wurde zudem als „Beste Technikerin“ im Jugendbereich geehrt.Foto: Dietmar Thomas.

