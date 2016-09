Seriendieb steht vor Gericht Der 26-jährige Zgorzelecer soll Autos von der Kulturinsel Einsiedel gestohlen haben.

Am Dienstag beginnt in Görlitz die Verhandlung gegen einen mutmaßlichen Seriendieb. © SZ/Jörg Schubert

Görlitz. Das Landgericht Görlitz verhandelt ab diesem Dienstag über einen vermutlichen Autodieb aus Zgorzelec wegen schweren Bandendiebstahls. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26 Jahre alten Mann vor, sich mit weiteren, teils unbekannten Tätern zusammengeschlossen zu haben, um mehrere Autos zu entwenden.

So soll der Angeklagte zwischen dem 1. August 2014 und dem 15. März 2015 an 16 vollendeten Pkw-Diebstählen – auch außerhalb Sachsens – beteiligt gewesen sein. In der hiesigen Region soll er mit weiteren Mittätern am Abend des 1. August 2014 vom Parkplatz der Kulturinsel Einsiedel in Neißeaue einen BMW X5 im Wert von 35 000 Euro und einen Audi A4 im Wert von 17 000 Euro entwendet haben; mit einem weiteren Mittäter soll er in der Nacht vom 15. auf den 16.März 2015 in Görlitz vom Parkplatz Scultetusstraße/Wendel-Roßkopfstraße einen BMW im Wert von etwa 45.000 Euro gestohlen haben.

Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge soll sich auf über 320 000 Euro belaufen. Der schwere Bandendiebstahl wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug geahndet. (SZ)

