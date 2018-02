Seriendieb muss ins Gefängnis Der 40-jährige Pole hat sich aufs Knacken von Firmentransportern spezialisiert. Er saß deswegen schon oft auf der Anklagebank, jetzt in Bautzen.

Bautzen. Richter Manfred Weisel wird gar nicht fertig mit dem Verlesen des Vorstrafenregisters: Schon 17-mal hat Czeslaw G. aus Polen vor einem deutschen Gericht gestanden. Unter anderem in Guben, Weißwasser und Cottbus ist er schon wegen Diebstahls verurteilt worden. Bei seiner ersten Verhandlung ist er gerade 17, mit 19 rückt er zum ersten Mal für zwei Jahre in den Jugendarrest ein. Jetzt ist er 40 und sitzt am Dienstag zum 18. Mal auf der Anklagebank, diesmal in Bautzen.

Den Sitzungssaal kennt er schon. Erst vor einem halben Jahr hat er hier vor dem Richter gestanden – allerdings unter dem Namen seines Bruders, der nicht vorbestraft ist. Deswegen kommt er für den Einbruch in einen Ford Transit, aus dem er Werkzeuge und Geräte für rund 6 000 Euro gestohlen hat, auch mit einer Bewährungsstrafe davon. Zuletzt hat ihn das Amtsgericht Dresden wegen zweier Autoaufbrüche zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das ist noch keine vier Wochen her. Czeslaw G. hat sich auf das Knacken von Firmentransportern spezialisiert. Er schlägt eine hintere Scheibe ein, steigt in die Fahrzeuge und räumt alles aus, was sich verkaufen lässt. In der Regel sind es teure Werkzeuge, Geräte und Spezialmaschinen von Handwerkerfirmen. In Polen macht er die Sachen zu Geld und bestreitet so seinen Lebensunterhalt.

Einbrüche in Arnsdorf, Bernsdorf und Königsbrück

Diesmal legt ihm die Staatsanwaltschaft drei Einbrüche in Firmentransporter in Arnsdorf, Bernsdorf und Königsbrück zur Last, bei denen er Diebesgut im Wert von knapp 17 000 Euro erbeutet hat. Er kann die Taten nicht leugnen. Als er einen Industriestaubsauger in sein Auto hieven will, wird er erwischt. Im Kofferraum finden die Beamten das Diebesgut.

Jetzt werden die Handwerker in der Grenzregion erst einmal eine Weile Ruhe haben vor Czeslaw G. Das Bautzener Schöffengericht schickt ihn für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Bei seinen Vorstrafen, so erklärt ihm der Vorsitzende Richter, wird er die Strafe auch bis zum letzten Tag verbüßen müssen. Die fünf Monate, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hat, werden angerechnet. G. hat das Urteil sofort akzeptiert. Es ist rechtskräftig. (SZ/ju)

