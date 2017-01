Seriendieb geschnappt Einen europaweit gesuchten Straftäter haben Polizisten jetzt in Bogatynia festgenommen.

Symbolbild. © Katja Lenz/ddp

Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Pole ist zum Jahresende bei einem Polizeieinsatz in Bogatynia festgenommen worden. Darüber hat die polnische Polizei informiert. Wie Polizeisprecherin Mariola Kowalska dem Portal bogatynia.info sagte, waren die Beamten am 30. Dezember zur Klärung einer offenbar heftigen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Bogatynia gerufen worden. Bei der Personalienfeststellung eines 29-jährigen Mannes, der im Kreis Zgorzelec wohnen soll, stellte sich dann heraus, dass nach dem Mann wegen zahlreicher in Deutschland begangener Diebstähle europaweit steckbrieflich gesucht wurde. Die Straftaten soll der Mann vor vier Jahren begangen haben. Das europaweite Fahndungs- und Auslieferungsersuchen war von der deutschen Staatsanwaltschaft ausgegangen. (kpl)

