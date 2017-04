Serena Williams bekommt ein Baby

Serena Williams mit dem Siegerpokal bei den Australian Open Anfang des Jahres. © dpa

Die Baby-Spekulationen sind bestätigt: Tennis-Superstar Serena Williams erwartet in diesem Jahr ihr erstes Kind und beendet die Saison vorzeitig. Das gab ihre Sprecherin Kelly Bush Novak bekannt, nachdem die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin am Mittwoch ein Foto ihres sichtlich gewölbten Bauches und den Kommentar „20 Wochen“ gepostet hatte. „Mit Freude kann ich bestätigen, dass Serena im Herbst ein Baby erwartet“, teile Bush Novak der Nachrichtenagentur AFP mit: „Sie freut sich, im nächsten Jahr auf den Court zurückzukehren.“

Am kommenden Montag löst Williams, die mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt ist, die Kielerin Angelique Kerber wieder an der Spitze der WTA-Weltrangliste ab. Williams hat in diesem Jahr erst zwei Turniere gespielt, durch ihren Triumph bei den Australian Open krönte sie sich zur Major-Rekordhalterin und ließ Steffi Graf (22 Titel) hinter sich. Seit dem Finale Ende Januar gegen ihre Schwester Venus hat Serena Williams kein Match auf der WTA-Tour mehr bestritten. Sollte sie tatsächlich in der 20. Schwangerschaftswoche sein, wäre sie bei dem Match bereits schwanger gewesen.

Kerber dürfte damit nach einer kurzen Auszeit bald wieder auf Platz eins des Rankings zurückkehren. Im vergangenen Jahr hatte Williams im Frühjahr in Rom gewonnen, war bei den French Open ins Finale eingezogen und gewann im Sommer in Wimbledon.

Via Twitter gratulierten bereits der amerikanische Tennisverband USTA, der Fed Cup, der Davis Cup und die die Spielerinnenorganisation WTA zur Schwangerschaft. Ende des vergangenen Jahres hatte ihre langjährige Kontrahentin Wiktoria Asarenka einen Sohn zur Welt gebracht. Die Weißrussin plant ihr Comeback im Sommer. (sid)

