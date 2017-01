Serbski sejm macht weiter ernst Der nächste Schritt zur Bildung einer sorbischen Volksvertretung soll am 28. Januar folgen.

Zu den Zielen von Serbski sejm gehört auch die Bewahrung sorbischer Traditionen. © dpa

Die Initiativgruppe Serbski sejm setzt sich weiter für die Entstehung einer sorbischen beziehungsweise wendischen Volksvertretung ein. Darauf verweist sie in einer aktuellen Pressemitteilung. Sie lädt am 28. Januar um 14 Uhr ins Schloss Hoyerswerda ein. Hier will sie den Sorbischen Ältestenrat (Rada Starostow) als überparteiliches Gremium ins Leben rufen. Bisher 14 verdiente Persönlichkeiten aus der gesamten Lausitz konnte sie dafür gewinnen. „Die Mitglieder des Rada Starostow verpflichten sich, die Schaffung des Serbski Sejm eigenverantwortlich, basisdemokratisch, transparent, innovationsfreudig und kritisch zu begleiten und damit zum Wohl des sorbischen/wendischen Gemeinwesens zu wirken, es lebendig zu erhalten und für eine enkeltaugliche Zukunft zu sorgen“, heißt es in der Ankündigung. In Hoyerswerda wird die Initiativgruppe die Kandidaten vorstellen. Die Veranstaltung ist öffentlich, Interessierte sind willkommen. (AK)

Weitere Informationen sind auf der dreisprachigen obersorbisch-niedersorbisch-deutschen Internetseite www.serbski-sejm.de zu finden.

